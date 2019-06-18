龍潭渴望會館 推展高空繩索體驗團隊遊程

2019-06-18 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園龍潭渴望會館慶祝20周年，結合園區團隊發展公司，邀請桃園市觀光局楊勝評局長及企業單位人力資源夥伴，參加2天1夜Win Together渴望之旅，今天在渴望園區體驗式學習基地，安排高低空探索體驗，以及客庄美食、輕旅行等在地踩點遊程。

Win Together渴望之旅，由渴望會館董事長楊金發與桃市觀光局楊勝評局長開場。渴望之旅亮點是團隊培訓課程體驗。近年來體驗式學習與戶外冒險挑戰，越來越受到矚目，不管是企業培訓、政府機關訓練或是非營利單位課程，都喜愛參加這樣的挑戰活動與課程。

有別於靜態演講教育訓練模式，體驗式學習探索活動，提供「做中學」的體驗式課程，透過深度的引導反思、自我覺察、收斂經驗，能從活動中體驗、從彼此身上學習。

課程由團隊發展公司執行長廖炳煌規劃設計與執行，廖炳煌是亞洲體驗教育協會（AAEE）理事兼認證委員，具22年體驗式學習與探索教育推展，以及上千場執行訓練經驗。相關課程可以客製化，將活動與任務內容，結合公司特性、核心價值，促使活動與現實產生連結。