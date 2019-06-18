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奪維也納合唱金質獎的部落女童罹罕病 醫藥費急需援手

2019-06-18 14:24聯合報 記者郭政芬╱即時報導

曾代表台灣參加維也納舒伯特國際合唱競賽的邱姓國小生，返國不久後竟不幸罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」，治療疾病藥物多未獲健保補助，未來所面臨的龐大支出，讓邱同學的家人非常著急，向外界求救。新竹縣教育處也已順利取得「教育部儲蓄户專案」勸募，預計為邱同學募款150萬元，盼外界能伸出援手。

就讀竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校四年級的邱同學，去年才代表台灣參加維也納第31屆舒伯特國際合唱競賽，榮獲最高金質獎的殊榮。今年5月，卻被診斷出罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」，突如其來的噩耗，也讓家人、同學及老師們非常擔心。

學校指出，今年五月初邱姓女童突然身體不適，無法正常入睡，身體病痛影響身心的正常作息，甚至出現突然失憶，認不出老師等狀況，六月中帶至林口長庚醫院兒童醫院仔細的診斷與治療，發現罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」。

邱同學來自單親家庭，家境十分清寒，邱同學平日放學還要照顧年邁患有心臟病的奶奶和妹妹，為了照顧患病的她，身為家中經濟支柱的邱爸爸只好先暫時放下工作，全心照顧她，只是治療疾病的藥品和療程許多都沒有健保給付，面對每個療程都要1、20萬的花費，也讓家人非常焦急

目前經家屬詢問主治醫師，整體治療的時程無法精確判斷，需視病人的身體狀況與適應療效而定，以之前的經驗來說，大約需要8至12個月不等。療程中的藥物費用十分昂貴，大部份是屬於自費的醫療項目，粗估每一個療程（1到2個月不等）約需花10萬元至20萬元。

校方在接到邱爸爸的求助後，也立即連繫教育處，最後在教育部儲蓄户專案中，申請期程為期1年的募款。新竹縣教育處表示，教育部儲蓄户勸募所得，專用於補助經濟弱勢學生的學費、雜費、代收代辦費、餐費或教育相關生活費用，不會使用在與經濟弱勢學生就學無關之支出，專戶也是專款專用，會持續補助邱同學在求學時遇到的急難狀況，例如醫藥費等，預計募款150萬元。申請期程為期一年，希望能夠獲得社會各界的捐助募得款項，幫助邱同學及該家庭度過難關。

曾代表台灣參加維也納舒伯特國際合唱競賽的邱姓國小生，返國不久後竟不幸罹患罕見疾病...
曾代表台灣參加維也納舒伯特國際合唱競賽的邱姓國小生，返國不久後竟不幸罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」，需要外界協助。記者郭政芬／翻攝
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