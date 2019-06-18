港南運河風景區啟用 周日Pushbike賽親子來運動

2019-06-18 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



為因應港南運河風景區嶄新啟用，新竹市春遊系列活動「2019Push bike港南親子運動日」將於本周日(23日)登場，會號召北台灣超過百位2至6歲小騎士報名參加Pushbike大賽，市府今天舉辦記者會，市長林智堅說，改造過的港南運河風景區新增親子滑步車休憩區與自行車驛站，預計成為北台灣周末觀光休閒的新亮點，歡迎親子一起共遊。

林智堅指出，他積極活化17公里海岸線沿途景觀，透過爭取前瞻計畫補助6240萬推動「港南運河親水再造計畫」，去年3月開始施工，除設置淨化濕地，以生物控制水質管理法栽植水生植物，維護生態多樣性外，還設置8座親水平台、步道重整、無障礙及親子廁所、兒童交通公園(Pushbike體驗區)、共融式遊憩區及自行車驛站，預計完整的休閒設施能讓港南風景區成為海岸線新亮點。

林智堅說，他上任4年來在17公里海岸線投入經費超過4.8億元，打造包括賞蟹步道、金城湖賞鳥區、港南風景區、海山漁港、南港賞鳥區等，港南運河親水再造計畫可成功活化該處既有設施，提升周邊景觀與機能，完成景觀再造工程後，之後將繼續改善水質，引進親水活動。