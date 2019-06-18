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竹市建國公園「換新衫」 市府啟動改造計畫

2019-06-18 12:46聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹市建國公園位在關帝廟與中央市場旁，地段熱鬧，該處已近20年未大規模整修，市府今天召開記者會，宣布要幫該公園「換新衫」，啟動建國公園改造計畫，將整理體育設施與鋪面，並透過修剪樹木引入光線、增加60盞燈具來改善公園陰暗問題，預計於年底完工。

今天的記者會由市府秘書長陳章賢代表出席，他說，建國公園面積約1500平方公尺，是舊竹塹城牆內較大的公園，周邊是熱鬧的舊城商業區，鄰近中央市場及新竹關帝廟，是民眾日常休憩的好去處，不過，公園內部過去缺乏整理、修剪，使涼亭遭遮蔽變成陰暗空間。

城銷處長顏章聖表示，市府向內政部營建署申請補助計畫，該工程總經費共459萬元，為增加公園開闊性，公園既有的涼亭及花台都會打除，改以原有大樹為核心，擴大生長樹穴、增加綠地進行植栽梳理及土層改善。另外，公園內還會新增關帝廟意象座椅，藉此形塑地方記憶。

顏章聖說，考量年長者與孩童在公園運動、玩耍，該工程也會調整公園設施與行走動線，將增加小廣場供年長者做早操，也會增設夜間照明、無障礙坡道方便輪椅、娃娃車等使用者進入公園，原本的YOUBIKE站則會遷移至公園內側後方，減少動線衝突。

新竹市建國公園位在關帝廟與中央市場旁，地段熱鬧，該處已近20年未大規模整修。記者...
新竹市建國公園位在關帝廟與中央市場旁，地段熱鬧，該處已近20年未大規模整修。記者王駿杰／攝影
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新竹市建國公園位在關帝廟與中央市場旁，地段熱鬧，該處已近20年未大規模整修。記者...
新竹市建國公園位在關帝廟與中央市場旁，地段熱鬧，該處已近20年未大規模整修。記者王駿杰／攝影
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