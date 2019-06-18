竹縣客家桐花祭桐花大使出爐 都擁有好歌喉

2019-06-18 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



2019新竹縣客家桐花祭桐花大使選拔，在激烈的競爭、近3萬人參與票選下，由竹縣優秀年輕人林霱及劉奕彤勝出，兩位熱愛客家文化、年輕有活力的桐花大使，今天在縣府主管會報中合唱「客家世界」歌曲，並接受副縣長陳見賢頒獎。

文化局長李猶龍表示，這次客家桐花大使徵選競賽，參賽者以108年4、5月期間縣內桐花祭系列活動、桐花步道、在地美食及景點推廣介紹為題(含自我簡介)，拍攝3分鐘以內新竹縣桐花祭宣傳影片，在桐花祭粉絲專頁進行網路票選。其中網路票選佔40%、創意（25%）、口條與個人台風（25%）、介紹內容完整度（10%）。

來自關西的劉奕彤拍攝的主題就是故鄉關西鎮，她分享東安古橋在桐花祭光雕秀的炫爛，用在地人的視角介紹關西的景點和美食。而林霱參賽影片取景於她喜愛的峨眉湖、十二寮步道與紅樹林等風景區。

林霱為原住民及客家混血，擁有一副好歌喉，不管是原住民歌曲或是客語歌曲都非常拿手，客語也十分流利，同時擁有原住民及客家人的優良基因，就像新竹縣的文化一樣，豐富有內涵而引人注意和喜愛。

劉奕彤為關西客家人，活潑開朗的形象十分獲得大家的歡迎，也是各種唱歌及舞蹈比賽的常勝軍，假日時也展現自己的才藝，向大眾推廣客家文化，而流利的客家話讓人印象深刻，是一顆讓人注目的新星。