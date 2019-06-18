已故木雕大師創作與公廁為伍 家屬感遺憾

2019-06-18 11:05 中央社 苗栗縣18日電



苗栗縣已故木雕大師黃國男，於民國84年三義木雕博物館成立時，以半買半相送方式，創作「傳承」木雕藝品，放置於木雕街展示，隨著人事變遷，木雕藝品旁不但多了一間公廁，前方還遭樹木擋住，家屬感嘆宛如「垃圾」一般。

黃國男遺孀連百合指出，三義木雕博物館剛成立時，黃國男特地雕刻一件作品，造型為一名木雕師，拿著木槌和刻刀，正在創作木雕，名為「傳承」，放置於水美木雕街公共展示區，希望遊客透過這件木雕創作，感受到三義木雕街的「來源」與木雕師的生命力。

不料隨著時代變遷，原本公共展示區，加蓋公廁、增設電箱、栽種桂花，前方更有醒目的「慢城三義」型塑裝置，導致「傳承」木雕藝術品前有樹木擋住、後又緊鄰公廁，讓連百合不禁感嘆「好像是垃圾、很遺憾」。

木雕大師黃國男於77年獲得全省木雕創作比賽第2名，闖出名號，多年來作品更曾經在行政院、總統府展出，參與中日韓、歐亞等國際交流展，三義木雕博物館館員張明慧表示，黃國男大師也是國家工藝獎得獎人之一，作品呈現細膩的鄉土人物，創作歷程可以說是見證三義木雕發展史。

三義鄉長呂明忠今天指出，約20幾年前水美街造街委員會因應木雕節活動，向鄉公所爭取一筆預算，邀請木雕師創作，黃國男的作品就是其中之一，雖然作品為公共財，但不算是鄉公所財產，將邀請家屬和水美街協會成員，共同協調如何重新安置這件木雕創作。

三義鄉廣盛村長吳家達表示，這件木雕藝品為樟木材質，長寬分別為3乘4公尺，這麼好的藝術品放在廁所旁邊「真的是不被受尊重啦」，應移至其他較適合的公共空間展示，家屬也希望協助修復，讓木雕創作真正達成「傳承」的意義。