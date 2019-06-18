加速推動危老建物重建 苗栗縣府成立輔導團

2019-06-18 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



都市危險及老舊建築物加速重建條例在2017年5月10日公布施行，加速推動危老建築物重建，改善居住品質，苗栗縣府工商發展處今年5月17日專案委託成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團，包括「協助整合及提案申請重建計畫」、「重建講習及人才培訓計畫」及「重建潛力地區資料庫建置」等三大項目，縣府工商發展處歡迎民眾多加利用。

苗縣工商發展處長黃智群說，地震頻繁，針對危險及老舊建築物，縣府配合中央政策加速重建，前年成立專案辦公室，針對縣內建築物做詳細的性能評估初評。去年訂定相關獎勵措施，希望加速重建，包括建蔽率放寬，容積率相關獎勵措施，縣府針對全縣6樓以上的集合住宅，共285處，做建築物快篩，提供給各社區參考，希望各社區加速重建補強相關工作。

苗縣工商發展處指出，針對6樓以上集合住宅做建築物快篩，發現共同性，包括設計不均衡，易產生軟弱層，像是1、2樓與3、4樓的挑空設計，可以透過專業結構技師鑑定，對建築物補強。

黃智群說，苗縣府向內政部營建署爭取300萬經費，成立輔導團，三大工作「協助整合及提案申請重建計畫」、「重建講習及人才培訓計畫」及「重建潛力地區資料庫建置」。

工商發展處指出，「協助整合及提案申請重建計畫」，危老重建輔導團協助有重建需求屋主，整合重建範圍內住戶意願及提供法令諮詢，並協助製作重建計畫後向縣府工商發展處申請危老建築物重建許可。

「重建講習及人才培訓計畫」預計今年9至11月舉辦，課程內容分為一般民眾及專業講習（地政、建築、不動產開發相關產官學界人士），全程免費。

「重建潛力地區資料庫建置」辦理內容包含危老建築物相關資料建檔、遴選高重建潛力地區並辦理宣導說明會等，架設苗縣危老重建專屬網站，推動危老重建政策。