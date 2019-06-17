為綠線捷運桃市府要各單位撙節15％預算 各級學校急跳腳

2019-06-17 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市人口達223萬，建設、福利支出增長，捷運綠線等軌道建設明年估計要花40億元，市府主計處正籌編明年度預算，要求市府各級單位先統刪10到15%經費，市議員萬美玲說，各級學校也被教育局發文要求刪減基本需求經費，她接獲數十名校長陳情，不少校長急著跳腳「快瘋了」，她認為教育預算怎能不增反減？市府一毛都不該刪，否則也刪了孩子的權益。

萬明天將聯合家長會代表在議會國民黨團開記者會替學校發聲，市府則提前發聲明指出，桃園市一年編列教科文預算編列近400億元，考量各級學校去年基本需求執行率約93%，為支持學校運作品質，請學校考量實際狀況後維持去年額度編列預算，不在刪減15%原則之列。

不過，萬美玲說，自己連日來替孩子請命，雖獲回應，但是否零刪減仍是未知，教育局也說預算目前整體額度不夠，難保原來完整經費需求，她會努力要求零刪減，要市府具體保證。

主計處長林世杰說，概估明年與今年歲入歲出規模差異不大，但桃園人事、建設及福利支出擴大，因此籌編明年度預算首度實施額度制，請各機關以減少15%編列為目標，先行檢討不必要支出，歸零思考並考量實際預算後提出，市府審查時也會再衡量整體財政狀況分配。

由於市府要求各機關減少15%預算編列，各級學校在上月底接到教育局會計室發文通知，要求配合刪基本需求15%經費，由於校園運作仰賴基本需求經費，如辦公、水電、活動、修繕與校園安全維護費等，各校依班級規模遭刪減15萬至215萬不等，不少校長直言活不下去。