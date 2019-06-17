苗栗反毒特展 學生看了喊可怕

2019-06-17 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



國立自然科學博物館「藥不藥 一念間」反毒行動博物館，昨天進駐苗栗縣頭份市尚順廣場，透過實際案例、展示及互動體驗方式告訴參觀者「毒品能減肥」是「藥命的謊言」，只會造成嚴重傷害，警惕遠離毒品。

苗栗縣「藥不藥 一念間」反毒行動博物館特展昨天揭幕，展出毒品各種偽裝，學生相當好奇。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

苗縣府毒品防制及心理衛生中心結合法務部、教育部、衛生福利部及學生校外生活輔導會、縣警局等單位，辦理「藥不藥 一念間」反毒行動博物館特展，副縣長鄧桂菊、縣議會議長鍾東錦、議員徐功凡等人昨天揭幕，展出將到7月7日止。

「藥不藥 一念間」反毒行動博物館規畫「藥到命除」、「藥命謊言」等8大主題區，鄧桂菊、鍾東錦、徐功凡及大批學生昨天體驗，導覽人員表示，近年來新興毒品不斷推陳出新，並以咖啡包、奶茶包、軟糖及食物的樣式偽裝，尤其是「藥命謊言」，引誘使用毒品。

苗栗縣「藥不藥 一念間」反毒行動博物館特展昨天揭幕，展出毒品各種偽裝。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

「藥命謊言」就如白雪公主故事中的毒蘋果，聲稱毒品可以減肥、解悶、治病、增加性能力及免費試用，吸一、兩次不會上癮等，都是要騙人上當，走上吸毒不歸路。

暑假是學生接觸毒品高危險期，反毒行動博物館設計有學習單，許多學生參觀後，直呼毒品好可怕，警覺到「毒品一次都不能碰」，鄧桂菊、鍾東錦等人呼籲暑假期間家長多多注意小孩的交往，不要陷入毒品危害。