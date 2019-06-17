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苗栗縣開發離岸風電 1.19億元印花稅入縣庫

2019-06-17 20:42聯合報 記者范榮達╱即時報導

海能風力發電公司將繳交苗栗縣政府1.19億元印花稅，縣長徐耀昌今天象徵性蓋章簽收...
海能風力發電公司將繳交苗栗縣政府1.19億元印花稅，縣長徐耀昌今天象徵性蓋章簽收。記者范榮達／攝影
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苗栗縣竹南、後龍外海離岸第1處海洋風場，第1階段2座風機發電容量8MW，2017年商業運轉，第2階段20座風機今年底完工，容量120MW，第2處海能風場63座風機，預計2020年完工運轉，容量376MW，將是全台最大的離岸風場，2處離岸風電總發電量504MW，可以提供50.8萬戶的家庭用電。

上緯能源公司與麥格理資本公司合資海能風力發電公司，開發海能離岸風場，海能風電與在地供應鏈簽訂超過60份合約，將繳交1.19億元印花稅，今天在苗栗縣政府辦理儀式，上緯及海能風電董事長蔡朝陽以此為榮，展現與地方共存共榮，發展離岸風電決心，由縣長徐耀昌象徵性蓋章簽收。

蔡朝陽指出，海能風電與在地合作夥伴簽訂超過60份合約，繳交1.19億元印花稅，覺得很光榮，海能風電將持續推動產業在地化，同時積極與漁會合作，讓漁民參與風場巡護、培訓鯨豚觀察員等，先前也安排至日本觀摩箱網養殖，讓離岸風場開發與地方共生共榮。

此外，海能風電並與國立聯合大學合作，規畫在地人才培育計畫，範圍包括離岸風電專業學程，教學研究經費、獎學金，及實習機會、專業研討會，也和國立台灣大學、成功大學、海洋大學等校，開展風場調查研究和分析計畫。

出席見證的經濟部次長曾文生表示，台灣有98%能源仰賴進口，僅有2%自主能源，苗栗縣得天獨厚，100年前有苗栗公館鄉出磺坑「亞洲第一口油井」天然氣，現在有離岸風電，離岸風電發展還包括養殖、水下資源等海洋技術發展應用，都是台灣海島型國家發展重要課題，希望藉由離岸風電產業，落實能源自主化、能源產業在地化。

徐耀昌說，海能風電開發商因與合作夥伴簽訂陸域電力系統、風機、水下基礎建設、海底電纜、倉儲與運輸船等合約而繳納的印花稅，苗栗縣史上最大金額，不但挹注地方財源，且離岸風電的開發將帶動地方相關產業、建設，創造就業機會，讓苗栗成為發展自主能源的示範標竿。

海能風力發電公司將繳交苗栗縣政府1.19億元印花稅，縣長徐耀昌今天象徵性蓋章簽收...
海能風力發電公司將繳交苗栗縣政府1.19億元印花稅，縣長徐耀昌今天象徵性蓋章簽收。記者范榮達／攝影
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苗栗縣徐耀昌漁民
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