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搜遍日據、光復時期戶籍謄本 戶政所跨越時空更正戶籍

2019-06-17 17:43聯合報 記者張雅婷╱即時報導

戶所人員清查日治時期及光復初期之紙本戶籍資料。圖／新竹市府提供
戶所人員清查日治時期及光復初期之紙本戶籍資料。圖／新竹市府提供
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竹市一位83歲吳生生多年來因缺少剛出生即早夭的大姐「除戶謄本證明」，而遲遲無法向地政事務所辦理土地繼承登記，長期來非常苦惱，直到日前前往北區戶政事務所求助，北區戶所得知後，搜遍日治時期、光復初期戶籍謄本，確定吳先生的大姊還未登記戶籍即夭折，立即協助吳家更正戶籍登記，讓年邁的吳先生順利完成土地繼承登記，了卻一樁心願。

新竹市北區戶政事務所表示，過去日據時期沒有電腦戶籍全採手寫登記，戶政人員也通常依報戶口者回報作登記，當年民眾許多不識字，也無從複驗登記有誤的資料，也造成若干民眾之戶籍資料有誤，讓吳先生土地繼承登記始終卡關的「除戶籍謄本」也是出此原因，因此北區戶政加派人員，花費數日調閱吳家自日據時期、光復後至今，約40多份的戶籍相關申請書及謄本，終於發現吳先生的父親當年始終誤認早夭女兒已向戶所登記為長女，但當時吳父並未向戶所申報此早夭之長女。

後來戶所確定並無長女現戶、也無相關除戶資料後，立刻協助提出更正戶籍登記事項，並發函給吳先生，證明確實無長女資料，這項「跨越時空」的任務，總算解決了吳家長久以來的難題，並讓吳先生可以順利持證明文件，向地政事務所順利辦理土地繼承登記。

新竹市府民政處表示，戶籍謄本皆為必備文件，而依《戶籍法》第22條規定，戶籍登記事項有錯誤或脫漏時，可向戶政事務所申請更正。以吳先生案為例，人民的出生別屬於事實認定的問題，民眾若能提出有力證件足以認定其出生別，確屬登記錯誤，可准其為更正登記。但若戶籍謄本缺漏某出生別繼承人之姓名，戶政機關查證無法辦理戶籍更正，而其戶籍謄本均能銜接，仍查無該缺漏者何人時，申請人仍得依「繼承登記法令補充規定第92點」規定，檢附切結書敘明其未能列明缺漏者之事由後，向地政事務所辦理繼承登記事宜。

舊式除戶謄本樣張。圖／新竹市府提供
舊式除戶謄本樣張。圖／新竹市府提供
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新竹日據時期日治時期
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