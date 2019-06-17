搜遍日據、光復時期戶籍謄本 戶政所跨越時空更正戶籍

2019-06-17 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



戶所人員清查日治時期及光復初期之紙本戶籍資料。圖／新竹市府提供 分享 facebook 竹市一位83歲吳生生多年來因缺少剛出生即早夭的大姐「除戶謄本證明」，而遲遲無法向地政事務所辦理土地繼承登記，長期來非常苦惱，直到日前前往北區戶政事務所求助，北區戶所得知後，搜遍日治時期、光復初期戶籍謄本，確定吳先生的大姊還未登記戶籍即夭折，立即協助吳家更正戶籍登記，讓年邁的吳先生順利完成土地繼承登記，了卻一樁心願。

新竹市北區戶政事務所表示，過去日據時期沒有電腦戶籍全採手寫登記，戶政人員也通常依報戶口者回報作登記，當年民眾許多不識字，也無從複驗登記有誤的資料，也造成若干民眾之戶籍資料有誤，讓吳先生土地繼承登記始終卡關的「除戶籍謄本」也是出此原因，因此北區戶政加派人員，花費數日調閱吳家自日據時期、光復後至今，約40多份的戶籍相關申請書及謄本，終於發現吳先生的父親當年始終誤認早夭女兒已向戶所登記為長女，但當時吳父並未向戶所申報此早夭之長女。

後來戶所確定並無長女現戶、也無相關除戶資料後，立刻協助提出更正戶籍登記事項，並發函給吳先生，證明確實無長女資料，這項「跨越時空」的任務，總算解決了吳家長久以來的難題，並讓吳先生可以順利持證明文件，向地政事務所順利辦理土地繼承登記。