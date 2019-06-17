一口氣少5千元 桃園市補助電動機車7月縮水

2019-06-17 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市補助汰換二行程機車換購電動機車，車主連同中央可領3萬3千元，向來是全國最高，也衝高桃園電動機車數量，市占率達3.64%，市府環保局考量電動機車數量成長上軌道，也讓空汙基金可永續利用，宣布7月起補助新購電動機車從1萬5千元下修至1萬元，淘汰二行程換新車從1萬8千元降至1萬3千元，形同下半年起補助一口氣少拿5千元，恐影響購車意願。

依據桃園市發展低碳綠色城市低碳運具設施補助實施計畫，在桃園汰換排汙量大的二行程機車並添購全新電動機車，可獲經濟部工業局補助1萬元、環保署補助5千元，桃園市政府再補助1萬8千元，可領3萬3千元，高額補助吸引民眾爭相換車，若為單純新購電動機車，市府也補助1萬5千元，若為淘汰二行程新購電動輔助自行車或單純購車則分別補助5千元與4千元。

由於桃園電動車補助較他縣市優渥，據環保局今年統計，桃園電動機車設籍數量已達4萬3533輛，數量是六都之冠、全國第一，電動二輪車數量也多達7萬566輛，以全桃園設籍機車數119萬而言，電動機車與電動二輪車的市占率分別為3.64%、5.90%，都是六都第一名。