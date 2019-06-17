竹市議長贊助街舞團出國比賽 連勝文率團員感謝

2019-06-17 15:13 中央社 新竹市17日電



新竹KGB街舞團將代表台灣參加2019WDSF世界街舞錦標賽和HHI世界街舞錦標賽決賽，新竹市議長許修睿今天表示，將持續協助在地街舞團體，也盼各界關注與支持。

中華民國霹靂舞協會理事長連勝文今天率新竹KGB街舞團的團員、教練，到新竹市議會拜會議長許修睿。

連勝文說，去年法國「Battle Pro世界賽」，全球僅12支隊伍獲得參賽權，而中華隊就是其中一隊，最終獲得不錯成績，這需要感謝新竹市議長許修睿、新竹竹蓮寺與遠東巨城購物中心慷慨贊助出賽經費，因此特地來感謝。

連勝文指出，新竹市KGB街舞團體負責人林俊含，當選中華民國體育運動舞蹈總會教練，將帶領台灣街舞代表隊參加在南京舉行的2019WDSF世界街舞錦標賽，以及8月到美國亞利桑那州鳳凰城參加HHI世界街舞錦標賽決賽。

連勝文表示，去年青年奧運已將街舞納入比賽項目，一旦奧運將街舞納入正式比賽項目，相信以台灣的街舞實力，若政府與民間願意投入更多資源與關注，絕對有機會在奧運中，為台灣拿下一面獎牌。

許修睿表示，過去常協助新竹市街舞協會舉辦活動，未來會繼續支持街舞運動，希望新竹市街舞活動也能成為新竹市的地方特色；而街舞選手出國參賽，都須自行負擔旅費與訓練費用，對他們來說是沉重負擔，盼各界多關注街舞選手，給予支持與贊助。