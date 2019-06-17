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龜山A7合宜宅釋出8戶招租 民眾送件大排長龍

2019-06-17 15:12聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府與內政部營建署攜手推動機場捷運A7站合宜住宅出租作業，市府住宅發展處今...
桃園市政府與內政部營建署攜手推動機場捷運A7站合宜住宅出租作業，市府住宅發展處今天一早受理8戶候補戶招租作業，現場排起長長人龍送件，短短2個小時就已受理申請28件，完成收件共23件，招租情況熱烈。圖／桃園市政府住宅發展處提供
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桃園市政府與內政部營建署攜手推動機場捷運A7站合宜住宅出租作業，225戶對外招租已於前年元月起全數簽約入住，由於後續仍有空戶釋出，市府住宅發展處今天一早受理8戶候補戶招租作業，現場排起長長人龍送件，短短2個小時就已受理申請28件，完成收件共23件，招租情況熱烈。

市府指出，受理申請至7月10日截止，後續合格名單將納入後補名冊，若租期內建商仍有空戶釋出，也將依序由建商辦理電洽聯繫及帶看屋、簽約入住等事宜。

住宅發展處指出，續辦招租房型分別有2房3戶、3房3戶、4房2戶，只要設籍桃園市或在桃園就學就業者，家庭成員原無自有住宅、家庭年收入低於123萬元與每人每月平均收入低於5萬1023元等相關規定即可提出申請，另符合政策優先戶及敦親睦鄰戶更享優惠租金，一般戶月租金約7500元至1萬1800元，政策優先戶及敦親睦鄰戶月租金優惠為5000元至7000元。

A7合宜宅續招租作業採先到先辦、隨到隨辦臨櫃申請，市府指出，請有意申請民眾務必先備妥資料，至桃園市政府住宅發展處 （桃園市龜山區自強南路105號1樓）辦理，並務必把握最後機會提出申請，此8戶租期將與其他租戶統一至民國110年12月31日為止，詳情可洽桃園市政府住宅發展處住宅規劃科（03）329-8600分機303至308、310詢問。

桃園市政府與內政部營建署攜手推動機場捷運A7站合宜住宅出租作業，市府住宅發展處今...
桃園市政府與內政部營建署攜手推動機場捷運A7站合宜住宅出租作業，市府住宅發展處今天一早受理8戶候補戶招租作業，現場排起長長人龍送件，短短2個小時就已受理申請28件，完成收件共23件，招租情況熱烈。圖／桃園市政府住宅發展處提供
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機場捷運合宜住宅內政部
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