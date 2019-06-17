平鎮戰祭田園競賽 補給車遶境29日熱鬧登場

2019-06-17 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



2019客庄12大節慶活動之一，展現1895年客家先民保鄉衛土的硬頸精神的桃園平鎮戰祭系列活動，將於6月29日盛大展開，抗日補給車創意踩街遶境活動、模擬古戰場障礙路跑賽，以及乙未祈福感恩音樂晚會等3大系列活動。

乙未戰爭祈福晚會，邀請哈旗鼓文化藝術團帶來，以乙未戰爭為背景的「紅日頭/l895桃澗堡」精采大戲，期盼透過各式文化體驗活動，讓參與民眾體會先民的辛苦和付出，將歷史教育生活化、趣味化，讓更多市民朋友了解客家文化及其歷史價值。

桃園市長鄭文燦今出席開幕活動指出，乙未戰爭是台灣史上最激烈的抗日戰爭，戰鬥地域最廣、時間最長、參與人數最多、規模最大的一次戰爭，當時桃園地區四大戰役，分別為大湳尾（宋屋）之役、安平鎮戰役、龍潭陂之役、大嵙崁之役，其中最重要的戰役則是發生在平鎮區的安平鎮之役。

鄭文燦表示，他擔任行政院新聞局長時，就協助推出「一八九五」電影，描述居於北埔的「金廣福」姜家後代姜紹祖，與頭份的武秀才徐驤等抗日領袖，奮力抗日歷史；在他第1屆市長任期時，就以「發現平鎮」為宣傳主軸，期盼客家走入生活，讓歷史呈現在人民腳底下。

客委會也大力支持桃園市府，將原本義民公園納入復興親子公園、石門大圳過嶺支渠沿岸腹地，整合為「1895乙未戰爭保台紀念公園」，並設計具有歷史意義「乙未之環」，代表客家團結精神，工程預計明年完工，打造成為地標建築。

平鎮區長鄭詩鈿表示，2019乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭，每年活動內容不斷創新且求新求變，6月29日以「歷史就在腳底下」概念，結合實體活動，走訪歷史場域。