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編109年度預算 桃市府將向中央爭取補助

2019-06-17 12:30中央社 桃園17日電

桃園市政府編列明年度預算，首度實施各局處額度制，市府表示，中央在一般補助款及特別統籌分配稅款上，未能充分反映桃園市的財政貢獻度，將繼續向中央爭取公平待遇。

桃園市政府發布新聞稿表示，桃園市在升格後，人事規模、建設需求及福利支出都擴大，為了讓財政支出穩健化，並體現零基預算精神，市府規劃明年度（109）預算編列原則，各機關以降低15%編列為目標，並考量實際預算需求後提出討論，以分年分期、合理規模、撙節開支等為原則，落實預算效能。

市府表示，將要求中央調整對六都補助的差異，桃園市為最後升格的直轄市，主計總處為避免排擠其他五都補助額度，對於桃園市多所不公，在一般補助款及特別統籌分配稅款上，未能充分反映桃園市的產業產值、財政貢獻度及環境負擔，市府將繼續向中央爭取公平合理待遇。

另外，根據財政局統計，104至107年，以及108年上半年，鄭文燦至今已向中央爭取約新台幣1300億元的補助計畫，各局處需完成計畫及補助經費核定，讓預算編列更確定。若涉及中央補助款的分年分期，也要優先使用中央補助款額度，增加市府財政彈性。

市府表示，鄭文燦也要求市府各單位積極爭取中央部會的專案補助、競爭型、示範型補助計畫，特別是中央主動規劃的政策 ，必須積極對接爭取委辦。

市府表示，桃園市的資本門支出，一向是六都中較高，主要是桃園處在建設高峰期，為了使交通建設與土地開發形成正向良性循環，落實TOD（大眾運輸導向）精神，配合車站的都市計畫修改及土地開發計畫，也會請相關局處掌握時間表。

另外，考量桃園市各級學校去年基本需求執行率約93%，原本須減少15%編列，市府表示，市長為支持學校運作品質，請各級學校考量實際狀況後，仍以去年（108年）額度編列基本需求預算，排除刪減15%的原則，教科文預算編列將近400億元，大幅增加學校的建設。

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