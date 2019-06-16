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太陽能板有毒？ 日本眾議員：科學事情用科學討論

2019-06-16 20:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南七股漁電共生發展因遭質疑太陽能板有毒將影響水產品質引發抗爭，日本眾議員山崎誠及全國地方議員政策中心所長上原公子，今天受邀至七股分享日本農電共生及水面太陽能發展經驗，呼籲「學術的事情用科學來討論」，不要讓錯誤資訊流耽誤台灣。

台灣魚塭生態養殖協會舉辦台日綠能發展經驗交流，一行人參觀七股漁電共生專區劃設申請案場，山崎誠提供日本農林水產省官方針對「SOLAR SHARING」太陽能政策推動的官方研究報告，強調太陽能板無毒無溶出。

他說，日本重視水質，在水庫和湖面上設置「水面太陽能板」並定期清洗維運，日本重視食安，推動「SOLAR SHARING」以耕作為主的「農電共生」，均證實太陽能板無毒無溶出，科學事情用科學討論，不要相信錯誤謠言。

台灣再生能源推動聯盟陳秉亨副理事長陳秉亨指出，太陽能是乾淨能源，以漁電共生來說，只要清水就能洗淨灰塵及鳥糞；太陽能板及結構耐酸、耐鹼，抗腐蝕、零溶出，要有國家認證檢驗標準才會准許。

他說，整個太陽能板都可粉碎分解，幾乎能完整回收利用；漁電共生前提是配合既有土地利用，必須與魚塭及社區共存共榮，才是能被政府及社會接受的太陽能設施。

台灣社會綠能產業聯盟副理事長郭程元表示，因應全球暖化極端氣候，乾濕季極化造成魚塭鹹度變動過大，持續升高溫度讓水溫愈來愈高，都會造成文蛤死亡或白蝦變小，眼前漁電共生正是改善傳統養殖困境契機，可透過太陽能板協助降溫，藉由綠能資金協助傳統養殖升級為智慧養殖。

七股區農會理事長黃永明詢問，為何日本會願意在水庫和湖泊設置太陽能？這對水質和環境是否會有污染？上原公子表示 ，日本水資源有限，政府能在水庫及湖面設置太陽能板，說明太陽能板絕對安全，不會有毒物質溶出。面對地方反彈，除提供科學根據說服外，也要為漁電共生創造水產品牌，透過漁電共生智慧養殖，為地球減少多少碳排放，消費者會支持綠色養殖，漁民也會受惠。

台灣魚塭生態養殖協會理事長蘇守源表示，漁電共生前提是漁業為主，沒有漁業就沒有上面太陽能板，農委會要求漁獲量維持七成以上，地主不可能自找麻煩去遣散漁民。相反地，地主需要有經驗漁民持續合作，維持魚塭產量，共創多贏。

蘇守源強調，只要地主和漁民不同意，政府就不會允許設置太陽能板，有心人士刻意拿不在漁電共生專區內土地糾紛，張冠李戴誤導公眾視聽行為，非常不洽當。

台灣魚塭生態養殖協會舉辦台日綠能發展經驗交流，一行人參觀七股漁電共生專區劃設申請...
台灣魚塭生態養殖協會舉辦台日綠能發展經驗交流，一行人參觀七股漁電共生專區劃設申請案場。 圖/台灣魚塭生態養殖協會提供
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台灣魚塭生態養殖協會舉辦台日綠能發展經驗交流，一行人參觀七股漁電共生專區劃設申請...
台灣魚塭生態養殖協會舉辦台日綠能發展經驗交流，一行人參觀七股漁電共生專區劃設申請案場。 圖/台灣魚塭生態養殖協會提供
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台灣魚塭生態養殖協會舉辦台日綠能發展經驗交流，一行人參觀七股漁電共生專區劃設申請案場。 圖/台灣魚塭生態養殖協會提供
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台灣魚塭生態養殖協會舉辦台日綠能發展經驗交流，一行人參觀七股漁電共生專區劃設申請案場。 圖/台灣魚塭生態養殖協會提供
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漁民水庫再生能源
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