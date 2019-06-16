各地持續降雨 竹市衛生局憂恐助長登革熱疫情

2019-06-16 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



受滯留鋒面及西南氣流影響，各地持續降雨，新竹也出現間歇性豪大雨，市衛生局呼籲，降雨後一周是登革熱防治關鍵期，雨過的積水容器易成為病媒蚊孳生的溫床，應掌握防疫時效，呼籲民眾常常巡視積水容器、倒掉清水、徹底清除並刷洗家中容器，澈底清除孳生源，才能讓病媒蚊無處可藏。

依據疾病管制署資料顯示，截至昨天為止國內登革熱確定病例數為187例，境外移入167例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼及越南、菲律賓為多，境外移入病例數為近10年同期最高；另外，國內累計20例本土登革熱病例，個案均居住高雄市。

新竹市衛生局提醒，降雨過後產生的積水容器，易成為病媒蚊孳生的溫床，增加登革熱疫情傳播的風險。預防登革熱的方法為「巡、倒、清、刷」，籲請民眾仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，家中常用容器，每周要定期刷洗。

衛生局吳昭軍局長表示，暑假將至，國人國內或出國旅遊時，儘量避免前往國內外登革熱流行地區，倘需前往務必做好個人防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑；回國或返回原居住(工作)地後，如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊，以利醫師診療及通報。