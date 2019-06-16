竹市打造森林公園日照中心 社區中心可滿足6千人使用
新竹市65歲以上長者有5萬4千572人，占全市人口12.2%，預估長照需求人口數約1萬1千896人，因此市府配合中央推動以社區為基礎的長照2.0，將在明湖公園投入前瞻補助4257萬元經費，打造「柴橋社區長照複合中心」，以透明落地窗打造自然採光、綠意通透的空間，社區民眾、日照長輩從玻璃平台就能夠感受室外美景。
明湖公園陸續有無障礙步道、共融式遊具等，現在公園裡還將新添一棟二層樓的複合式建築，匯集里民活動中心、日照中心、小規模多機能及長照C級柑仔店等空間，預計8月開工、109年下半年完工，市長林智堅表示，該據點將成竹市獨一無二座落在公園裡的日照中心，且具備同時服務2百位長輩的照顧能量；一樓社區中心將為柴橋里逾6千人口辦理活動與聚會好所在。
社會處長李季縈表示，位於明湖公園基地的柴橋里活動中心原為鐵皮屋搭建，建築較簡便、使用率低，未達到最佳使用效益，為柴橋里更好的社區活動空間，未來將轉型為兩層樓全新建築，以低矮量體融入公園景觀，一樓含外廊約728平方公尺，規劃為社區活動中心、集會所等，建築量體將以2層樓錯移方式設計，可同時創造一樓遮蔭活動空間與屋頂綠化空間，搭配明湖公園改善工程，將成為里民們愛親近的好空間。
2樓面積約528平方公尺將作為「日照中心」使用，已規劃有多功能活動室、教室、諮商晤談室，及簡易廚房和餐廳空間，另也為長輩打造「全無障礙空間」，包括無障礙電梯、無障礙廁所等，李季縈表示，柴橋里人口6千為東區大里，期望透過公私協力方式，提供在地有長照需求的家庭「找得到、看得到、用得到」的就近照顧服務。
林智堅表示，未來柴橋社區複合式活動中心將是全市第一個坐落在森林公園的長照據點，讓長輩享受清幽舒暢環境，天氣涼爽時刻，還能至公園散步，享受芬多精的洗禮，紓解身心理的疲勞及放鬆，室外獨特的外廊設計，將成明湖公園的亮點之一，提供市民遊憩賞景。
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