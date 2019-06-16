竹市打造森林公園日照中心 社區中心可滿足6千人使用

2019-06-16 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市65歲以上長者有5萬4千572人，占全市人口12.2%，預估長照需求人口數約1萬1千896人，因此市府配合中央推動以社區為基礎的長照2.0，將在明湖公園投入前瞻補助4257萬元經費，打造「柴橋社區長照複合中心」，以透明落地窗打造自然採光、綠意通透的空間，社區民眾、日照長輩從玻璃平台就能夠感受室外美景。

明湖公園陸續有無障礙步道、共融式遊具等，現在公園裡還將新添一棟二層樓的複合式建築，匯集里民活動中心、日照中心、小規模多機能及長照C級柑仔店等空間，預計8月開工、109年下半年完工，市長林智堅表示，該據點將成竹市獨一無二座落在公園裡的日照中心，且具備同時服務2百位長輩的照顧能量；一樓社區中心將為柴橋里逾6千人口辦理活動與聚會好所在。

社會處長李季縈表示，位於明湖公園基地的柴橋里活動中心原為鐵皮屋搭建，建築較簡便、使用率低，未達到最佳使用效益，為柴橋里更好的社區活動空間，未來將轉型為兩層樓全新建築，以低矮量體融入公園景觀，一樓含外廊約728平方公尺，規劃為社區活動中心、集會所等，建築量體將以2層樓錯移方式設計，可同時創造一樓遮蔭活動空間與屋頂綠化空間，搭配明湖公園改善工程，將成為里民們愛親近的好空間。

2樓面積約528平方公尺將作為「日照中心」使用，已規劃有多功能活動室、教室、諮商晤談室，及簡易廚房和餐廳空間，另也為長輩打造「全無障礙空間」，包括無障礙電梯、無障礙廁所等，李季縈表示，柴橋里人口6千為東區大里，期望透過公私協力方式，提供在地有長照需求的家庭「找得到、看得到、用得到」的就近照顧服務。