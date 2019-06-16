精華區中正公園蓋停車場 桃園藝文園區居民說NO

2019-06-16 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市藝文園區附近的中正公園，桃園市政府納入前瞻計畫計畫在該公園興建開挖地下停車場，消息傳開引起藝文園區附近社區居民5000人連署反對，市府交通局今天上午在桃園市同安國小，舉辦中正公園地下停車場興建民眾說明會，引起附近社區居民600多人參加，高喊「保護綠地、保持原貌」，表達「反對蓋停車場」，交通局副局長張新福表示，今天說明會是與民眾溝通、聽取意見，不會做成決定，民眾意見會帶回市府向局長、市長報告，該地下停車場最後是否興建，「市府會做最後決定」。

桃園市政府鑑於桃園藝文園區人口聚集，中正公園附近停車空間嚴重不足，周圍300公尺有4處停車場，可停433停車位，不敷周邊莊敬、同安4里約3萬5000居民停車空間，為瀰補停車位不夠，市府計畫興建中正公園地下停車場，總經費4.28億元，爭取中央前瞻計畫補助1.97億元，未來可增加342個停車位，不過該公園周邊10多個社區居民獲悉後總共5000人連署反對。

張新福表示，中正公園興建地下停車場是為解決當地停車不足，絕不會在民眾心理疑慮下冒然動工，目前細部計畫都沒有，召開說明會是要聽取民眾意見，做為市府參考。他強調，規畫該公園地下停車場面積只占公園綠地面積二成七，完成後綠地減少不超過百分之一，樹木不會少，還會增加70棵樹木，尤其該公園不蓋社福館，社福館規畫在埔子圖書館3樓或其他地點，市府希望透過說明會了解民意和向居民澄清不實訊息。