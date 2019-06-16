桃園市賽夏族祖靈祭 祈求豐收保佑平安

2019-06-16 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市原住民行政局，今天在中壢區原住民族集會所天幕廣場，舉行108年度原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭。桃園市長鄭文燦出席表示，市府期望每年策劃不同祭典，持續推廣族語教育及工藝品，讓多元文化在桃園，展現豐富的生命力。

生活領域以苗栗南庄及新竹五峰地區為主的賽夏族，為農耕民族，全國賽夏族人有6681人，其中設籍桃園市的賽夏族人總計有1088人，主要分布於桃園、中壢與楊梅等區。

賽夏族祖靈祭（paSbaki’）有祈天、播種、回娘家、敬火神等多樣類型祭典，族人準備麻糬、糯米酒、肉品、魚蝦等豐盛祭品，以虔誠的心招喚祖靈，透過迎靈、接靈及送靈等儀式，祈求祖靈保佑豐收及子孫們平安。

桃園市府為傳承保留，因就業就學等原因，移居都會區的原住民族傳統文化、智慧和生活價值，展現不忘根、不忘本的團結精神，積極推動多元族群政策，讓桃園成為照顧原住民族的領頭城市和典範。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市原住民人口不斷增加，市府致力推動各族群歲時祭儀，也研議原住民族敬老卡發卡年紀從65歲下修至55歲，並增加更多社福措施。

此外，市府也正推動原住民族相關3大設施，包括原住民族電視台將遷至青埔，國家級原住民族文創中心將與原民台二合一建構，提供原民文創工藝的展覽、典藏及販賣，成為工藝育成中心。

鄭文燦耆出，市府也在機捷A17領航站旁興建桃園流行音樂劇場，3項工程皆規劃於今年動工，市府會做原住民族最好的朋友及後盾，打造桃園成為多元族群好工作、好就學、好生活、好追求夢想的城市。

原民局長林日龍表示，以姓氏祭團為基礎，跨地區、地域所舉行的祖靈祭（paSbaki’）是賽夏族的農事祭儀之一，今年祖靈祭全程以賽夏語及中文雙語呈現，由主祭長老帶領成員先行祭告祖先，呼喚過世的祖先及親人前來聚會共享，並祈求保佑子孫們平安。