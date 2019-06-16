親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中遊行再出發！提4大訴求 港民擠滿維園足球場

藍綠政黨好感度死亡交叉 「辣台妹」蔡英文直追韓國瑜

桃園市賽夏族祖靈祭 祈求豐收保佑平安

2019-06-16 14:11聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市原住民行政局，今天在中壢區原住民族集會所天幕廣場，舉行108年度原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭。桃園市長鄭文燦出席表示，市府期望每年策劃不同祭典，持續推廣族語教育及工藝品，讓多元文化在桃園，展現豐富的生命力。

生活領域以苗栗南庄及新竹五峰地區為主的賽夏族，為農耕民族，全國賽夏族人有6681人，其中設籍桃園市的賽夏族人總計有1088人，主要分布於桃園、中壢與楊梅等區。

賽夏族祖靈祭（paSbaki’）有祈天、播種、回娘家、敬火神等多樣類型祭典，族人準備麻糬、糯米酒、肉品、魚蝦等豐盛祭品，以虔誠的心招喚祖靈，透過迎靈、接靈及送靈等儀式，祈求祖靈保佑豐收及子孫們平安。

桃園市府為傳承保留，因就業就學等原因，移居都會區的原住民族傳統文化、智慧和生活價值，展現不忘根、不忘本的團結精神，積極推動多元族群政策，讓桃園成為照顧原住民族的領頭城市和典範。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市原住民人口不斷增加，市府致力推動各族群歲時祭儀，也研議原住民族敬老卡發卡年紀從65歲下修至55歲，並增加更多社福措施。

此外，市府也正推動原住民族相關3大設施，包括原住民族電視台將遷至青埔，國家級原住民族文創中心將與原民台二合一建構，提供原民文創工藝的展覽、典藏及販賣，成為工藝育成中心。

鄭文燦耆出，市府也在機捷A17領航站旁興建桃園流行音樂劇場，3項工程皆規劃於今年動工，市府會做原住民族最好的朋友及後盾，打造桃園成為多元族群好工作、好就學、好生活、好追求夢想的城市。

原民局長林日龍表示，以姓氏祭團為基礎，跨地區、地域所舉行的祖靈祭（paSbaki’）是賽夏族的農事祭儀之一，今年祖靈祭全程以賽夏語及中文雙語呈現，由主祭長老帶領成員先行祭告祖先，呼喚過世的祖先及親人前來聚會共享，並祈求保佑子孫們平安。

除了舉行傳統祭儀外，也特別安排服裝走秀活動，由族人穿著族服，在舞台上展示自己所編織的各式作品；下午活動有五峰鄉及南庄鄉族人精彩的表演，也有由族語老師帶領的趣味競賽及都會區青年精湛的舞蹈表演等。

桃園市府原住民行政局，今天在中壢區舉行原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭，在都會區傳...
桃園市府原住民行政局，今天在中壢區舉行原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭，在都會區傳承賽賽族人傳統祭儀文化。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市府原住民行政局，今天在中壢區舉行原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭，在都會區傳...
桃園市府原住民行政局，今天在中壢區舉行原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭，在都會區傳承賽賽族人傳統祭儀文化，市長鄭文燦（左二）到場與族人一同跳迎賓舞。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市府原住民行政局，今天在中壢區舉行原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭，在都會區傳...
桃園市府原住民行政局，今天在中壢區舉行原住民族歲時祭儀—賽夏族祖靈祭，在都會區傳承賽賽族人傳統祭儀文化。記者張弘昌／攝影
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

精華區中正公園蓋停車場 桃園藝文園區居民說NO

2019-06-16 14:52

新豐紅樹林大整修 配合施工封閉到明年3月底

2019-06-16 10:38

影／石門水庫今年首次開啟排砂隧道放水 場面壯觀

2019-06-16 08:21

10個月省2座101高紙餐盒 協和換鐵便當愛心不變

2019-06-16 08:05

High上天 桃園熱氣球嘉年華8天不間斷

2019-06-15 23:33

苗縣水土保持服務團 專業技師駐點幫解答

2019-06-15 23:26

小心別受罰！ 開挖山坡地...請先「停看聽」

2019-06-15 23:23

清水下垃圾 桃市挑選菁英 成立首支環保潛水隊

2019-06-15 23:21

出磺坑打造觀光亮點 多管齊下

2019-06-15 23:19

出磺坑陳列館整修 VR體驗實境

2019-06-15 23:13

大雨過後 紅火蟻疫情恐擴散

2019-06-15 22:58

苗縣水土保持服務團 駐點為民解惑水土保持

2019-06-15 22:21

影╱山坡土地開挖前「停看聽」以免違反水保法遭開罰

2019-06-15 22:20

大水淹不死紅火蟻恐蔓延 桃竹苗提案籲中央增防治經費

2019-06-15 17:26

影／台灣油礦陳列館大變身 帶你下地心一窺油氣探採

2019-06-15 17:02

響應世界海洋日竹南龍鳳漁港淨灘 清出3.5噸垃圾

2019-06-15 16:33

桃園農田水利會100週年 千名「水利騎兵」遊水圳埤塘

2019-06-15 16:20

半夜狂敲門 屋主開門傻眼「一頭牛在撞我家門」

2019-06-15 14:33

桃園熱氣球嘉年華開幕 小小兵Minions超萌亮相

2019-06-15 12:03

桃園街頭藝人620組報考創新高 李炳輝也來挑戰

2019-06-15 11:58

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／石門水庫今年首次開啟排砂隧道放水 場面壯觀

2019-06-16 08:21

爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53

中捷綠線18站命名爭議多 地方人士熱議「微調」

2019-06-15 17:59

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞下陷

2019-06-15 21:33

大水淹不死紅火蟻恐蔓延 桃竹苗提案籲中央增防治經費

2019-06-15 17:26

爸爸是我同班同學 屏科大父子三人同時畢業

2019-06-16 07:59

台南建城將滿400年 民間：屆時還剩什麼古物可紀念？

2019-06-15 15:32

《台北星期天》翻版？誰家沙發走失躺路中網友笑翻

2019-06-15 17:25

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22

南投縣長獎466人齊聚頒獎 爸媽比孩子開心

2019-06-15 17:28

富邦官方計步APP「健康正動力」走100步即捐1元

2019-06-15 21:18

新北市環保局 在萬里翡翠灣發動淨灘

2019-06-15 16:35

馬來西亞美里文華獅子會跨海到新北獻愛心

2019-06-15 16:35

10個月省2座101高紙餐盒 協和換鐵便當愛心不變

2019-06-16 08:05

300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50

10歲鍾愛阿瓦羅 畫風像老靈魂

2019-06-16 00:07

影／台灣油礦陳列館大變身 帶你下地心一窺油氣探採

2019-06-15 17:02

大社工業區降編案生變？居民要中央官員說清楚

2019-06-15 18:10

建商看準墾丁的觀光優勢 打造14棟彩色屋

2019-06-15 19:24

國民黨高市立委初選一、四選區 王齡嬌、徐慶煌出線

2019-06-16 11:23

韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04

響應世界海洋日竹南龍鳳漁港淨灘 清出3.5噸垃圾

2019-06-15 16:33

5位知名民歌手 周六晚台東開唱憶當年

2019-06-15 21:11

祕境搶拍網美照 小心「網美」變「亡美」

2019-06-16 07:59

花蓮淨海 清出200公斤廢棄漁網和寶特瓶

2019-06-15 18:12

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

承租三分鐘熱度 都市「開心農場」退燒

2019-06-15 22:51

馬沙溝海灘大流失 一見雙雕沙雕另闢「沙」場

2019-06-15 21:08

民眾質疑 石化業轉型高值化喊假的嗎 ?

2019-06-15 19:21

High上天 桃園熱氣球嘉年華8天不間斷

2019-06-15 23:33

藍高市一選區王齡嬌勝出 無黨籍議員朱信強也要參戰

2019-06-16 13:08

漢語拼音vs.通用拼音 中市捷運、街道不同調

2019-06-15 19:24

台科大「護村神樹」 終於可呼吸了

2019-06-15 23:47

重現客家屯墾情 花蓮市公所盼成打卡景點

2019-06-15 17:28

社子島自救會圍座車要求聽心聲 柯文哲未下車

2019-06-15 17:24

打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49

桃園熱氣球嘉年華光雕秀 鄭文燦：體驗幸福經濟學

2019-06-15 22:42

新豐紅樹林大整修 配合施工封閉到明年3月底

2019-06-16 10:38

影╱山坡土地開挖前「停看聽」以免違反水保法遭開罰

2019-06-15 22:20

宜蘭潛水從海底撈出30公斤垃圾 8成都是可回收

2019-06-15 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top