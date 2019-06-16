新豐紅樹林大整修 配合施工封閉到明年3月底

2019-06-16 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新豐紅樹林是北台灣地區唯一水筆仔與海茄苳混生的紅樹林，為提升附近周遭整體景觀品質，新竹縣政府向漁業署爭取前瞻計畫，加上縣府配合款共新4920萬元，自今年6月30日起至明年3月底，將進行整修等工程，即日起木棧道將配合施工暫時封閉到明年3月底，請民眾配合不要進入。

新豐紅樹林沿岸的木棧道讓遊客可深入茂密的紅樹林之中，近距離觀察植物生態及潮間帶豐富的生物型態，更是大小朋友假日必去的景點之一，但近年來不少木棧道損壞，為提升附近周遭整體景觀品質，縣府爭取前瞻計畫，整個紅樹林園區將進行木棧道區整修、安檢所整修、環境空間綠美化、公共廁所整修、停車場區、漁會補網場等工程。

縣長楊文科表示，紅樹林一直是熱門旅遊景點，不論是漫步木棧道賞景，或是騎乘自行車道，都吸引許多遊客前來。這次的工程除了可以改善原本老舊斑駁的木棧道，周邊整體環境如安檢所、漁會補網場、空間綠美化完成後，再串連鄰近景點如池和宮、姜家古厝等，希望讓這一帶成為生態旅遊與環境教育的最佳去處。