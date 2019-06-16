10個月省2座101高紙餐盒 協和換鐵便當愛心不變
1個紙餐盒約4.5公分，2萬3697個堆疊高度就有1066公尺多，協和慈善基金會愛心便當去年5月底紙餐盒改用實名制不繡鋼環保餐盒，省下逾2座101大樓高度的紙餐盒，愛心不變，也為地球環保減廢盡心力。
協和慈善基金會2001年起周一到周五中午，志工發送苗栗縣頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉低收入戶獨居老人便當，提供熱騰騰中餐，協和慈善基金會董事長林光清認為紙餐盒不夠環保，也一直耿耿於懷，基金會2016年著手研議，去年5月底紙餐盒更換不鏽鋼環保餐盒，至今年3月31日，減少2萬3697個紙餐盒的使用。
協和慈善基金會執行長蔡芸芸指出，改用不鏽鋼餐盒第一個問題就是成本，林董事長一貫堅持「要做就做最好的」，要求內格層、材質、圖案，單價逾800元，遠遠超過紙餐盒，基金會考量個人健康衛生、飲食習慣及特殊需求，餐盒採實名制專屬。
紙餐盒可「一視同仁」堆疊，不鏽鋼餐盒重量倍增，林光清及基金會工作人員、志工都有「送健康給老人」信念，不嫌麻煩分11條路線服務約190人，依順序排列擺放便當，收回後還要清洗、消毒、烘乾、餐盒與蓋子配對，減少紙餐盒造成環保的負擔。
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