桃園熱氣球嘉年華光雕秀 鄭文燦：體驗幸福經濟學

2019-06-15 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今晚間前往石門水庫南苑生態公園，出席「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華—夜間光雕噴火秀」，並表示熱氣球嘉年華邁入第4屆，是北台灣最大的熱氣球節慶，今年以親子嘉年華為主題，邀請到超人氣電影主角「小小兵」造型熱氣球，以及來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球在桃園亮相，自今天起到6月23日，一連9天在石門水庫舉辦，歡迎市民親子共遊，一同體驗桃園的幸福經濟學。

今晚也是首場夜間光雕秀，結合熱氣球噴火橋段，搭配光雕雷射投影與DJ量身打造的音樂節奏，幻化成奇幻視覺與震撼聽覺的雙重感官饗宴。

鄭文燦說，市府積極籌辦熱氣球嘉年華，106年石門水庫熱氣球嘉年華以星際大戰為主題，推出尤達大師、黑武士造型的熱氣球，去年也加入愛心鳥造型的熱氣球，獲得熱烈好評。今年熱氣球嘉年華以親子嘉年華為主題，邀請到超人氣電影主角「小小兵」造型熱氣球，以及來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球在桃園亮相，除熱氣球的升空體驗與夜間光雕秀，也有熱氣球Walk in、熱氣球博物館、收球等體驗。

目前第一波熱氣球升空體驗已額滿，17日將開放第二波熱氣球升空體驗線上預約報名，歡迎市民朋友踴躍報名參加。

鄭文燦指出，市府推廣大溪觀光舉辦包括大溪豆干節、大溪茶花節、桃園國際風箏節及桃園石門水庫熱氣球嘉年華等活動，他去年受邀前往新北市平溪國中出席「2019平溪天燈節」時，曾在主燈寫下「美好台灣、幸福桃園」的字句，期盼透過熱氣球嘉年華等活動展現幸福經濟學，增加市民幸福感並促進地方觀光。

鄭文燦表示，石門水庫南苑過去是亞洲樂園，現已成為南苑生態公園，石門水庫也成為一個舉辦馬拉松、熱氣球嘉年華的熱門活動場地；市府於石門水庫周邊增設溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站，預計今年底完工，透過電動車、電動機車或YouBike等綠色交通工具，推廣生態旅遊、降低石門水庫的負擔。