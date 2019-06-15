苗縣水土保持服務團 駐點為民解惑水土保持

2019-06-15 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣水土保持服務團成立14年，有近百名專業技師、專家學者，每周在縣府水利處水保科，隔周到大湖、三灣與泰安鄉公所輪值，免費提供諮詢。連4年獲農委會水保局坡地金育獎，頒發績優水土保持服務團，是全台非直轄市組唯一獲此殊榮。苗縣水保團長吳正義說，扮演政府與民眾之間溝通的橋梁。

苗縣府水利處水土保持科10年前觀察到，民眾因違反水土保持法裁罰案件數攀升，苗縣山坡地占八成以上，水保法規定，山坡地從事開挖整地行為，要先擬具水土保持計畫，違反者開罰，農民往往不知情一罰就是6萬，影響生計。

苗縣水土保持服務團近百名專業技師與學者每周二、四上午在縣府駐點、隔周三上午輪派到大湖、三灣與泰安鄉公所駐點，解答民眾山坡地水土保持疑問。

水保團的團員、水土保持技師陳右錚說，民眾常碰到情況，簡易水土保持申請，以農業相關項目居多，包括，修築農路、農業整坡，又以大規模的淨耕、改植為主。農業的整坡、全面淨耕，會將地表植生全面移除，若沒有做好相關水土保持，會產生坡面逕流量與沖刷量增加，「水土沒有在該停留地方被截留」，若下方有保全對象，道路、民宅、水庫，土砂水會影響，易造成災害財損。

陳右錚說，簡易水土保持申請，也有特殊情況，像是擋土牆超過一定高度以上，會有結構安全性問題，下游有牽涉淹水需排水管制計算流量等，關係到重大安全性考量，會需技師簽證。