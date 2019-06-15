山坡土地開挖前「停看聽」以免違反水保法遭開罰

2019-06-15 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣88%都是山坡地，18個鄉鎮市，三灣、南庄、泰安、大湖與獅潭鄉，全鄉都是全坡地，農友若擅自開闢農路、開挖整地，只要「怪手進駐」前，沒有提出水土保持計畫送核，違反水土保持法可裁處6萬到30萬，統計到今年5月，水利處已開罰60件、開罰逾360萬元，提醒民眾開挖整地前「停看聽」。

「為什麼開挖整地做農耕被罰6萬」農友無奈說。苗栗縣水利處表示，農友、或外縣市民眾在苗栗山區買地，開挖整地前，大多不知道山坡地「出動怪手」，須跟水利處申請擬具水土保持計畫，經縣府擬定後，才能動工，完工後還要申請檢查，若沒有遵循，依法開罰。

苗縣水利處指出，經常有民眾不曉得山坡地開發前申請建議水土保持計畫，被縣府開罰，不服提起訴願，幾乎遭農委會駁回，維持原處分。水保科長張坤源說，民眾常見違規樣態以堆積土石、開闢平台及設施、開闢道路與整坡平台。

水利處水保科指出，苗縣山城，全縣88%山坡地，三灣、南庄、泰安、大湖、獅潭，全鄉都是全坡地，這些鄉「只要出動怪手、有開發行為」，都要提水土保持計畫。

水保科指出，農委會水保局會定期比對衛星影像及像片基本圖影像圖資分析，當發現山坡地變異點，由綠變成黃時，通報山坡地巡查人員，經水利處水土保持單位現場履勘，一年累積通報案件約1千件，6成會成案，成案類型，違反水土保持占一半，一年遭開罰金額逾650萬元。

水保科統計近三年分析，今年1到5月，苗栗市、三義鄉、大湖鄉與泰安鄉，違規件數有上升警示，以大湖鄉最多，至今累計開罰15件，大湖去年整年開罰件數16件，與農民農耕行為有關，但很多農民不清楚，整地整坡前需申請，一不小心誤觸水保法。