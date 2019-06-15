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23歲自閉症大學生畫出人心喜怒哀樂

2019-06-15 22:15聯合報 記者趙容萱╱即時報導

玄奘大學藝術與創意設計學系3年級學生譚兆琳為自閉患者，16歲以「上海城市圖」獲台灣身心障礙藝術發展協會光之藝廊徵件比賽創作獎，即日起受邀在光之藝廊舉辦「城隅．靜觀」個展。他今天在臨床心理師許美雲帶領下，透過打字分享創作心路歷程，他表示，「我是自閉症，但我看盡人心喜怒哀樂，無比的心酸，只能藉畫傳達我對家人的愛，和我的無奈情感。」

台灣身心障礙藝術發展協會理事長張麗莉說，協會是由裘馨式肌肉萎縮症患者邱俊瑋捐出2本創作繪本60萬元版稅發起，至今邁入第10年，透過舉辦光之藝廊創作獎，向全國身心障礙患者徵件，作品除了在台中市美村路的光之藝廊展覽，並遠征日本、上海及法國參展交流，讓身心障礙者有舞台可以發光發熱。

21歲的譚兆琳2歲確診自閉症，在繪畫展現長才，12歲獲第一屆光之藝廊徵件比賽佳作，16歲以「上海城市圖」獲光之藝廊創作獎，持續創作，他近期獲邀在光之藝廊展出「城隅．靜觀」畫展，展期到6月29日

譚兆琳今天在座談會上，先感謝父母、弟弟等親友到場，表示「我的心充滿感激，謝謝大家」。「城隅．靜觀」畫展，共展出24件作品，包括建築與城市圖10件，譚兆琳形容「透過城市建築

創作，表現我對家庭溫情的可望」；另展出佛道畫作8件，他表示，是因「我心裡作繭自縛，所以求畫佛悟道」。

家人表示，他擁有超群記憶力，自幼學習小提琴與鋼琴，能將只聽過一遍旋律即可寫出琴譜，也展現繪畫天賦，建築與城市風景創作獨樹一格，透過繪畫表現心思與情緒、與外界溝通。

譚媽媽說，譚兆琳很小跟著臨床心理師許美雲學習，在國小就可以透過打字溝通，發現兒子很有想法的，兒子為畫寫詩，很有意境。

譚兆琳（右五）分享，創作建築城市圖，是想「透過城市建築，表現我對家庭溫情的可望」...
譚兆琳（右五）分享，創作建築城市圖，是想「透過城市建築，表現我對家庭溫情的可望」。記者趙容萱／攝影
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譚兆琳（左）在臨床心理師許美雲（右）帶領下，透過打字分享創作心路歷程。記者趙容萱...
譚兆琳（左）在臨床心理師許美雲（右）帶領下，透過打字分享創作心路歷程。記者趙容萱／攝影
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譚兆琳（右）在臨床心理師許美雲（左）帶領下，透過打字分享，他創作佛道畫，是因「心...
譚兆琳（右）在臨床心理師許美雲（左）帶領下，透過打字分享，他創作佛道畫，是因「心裡作繭自縛，求畫佛悟道」。記者趙容萱／攝影
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患者自閉上海
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