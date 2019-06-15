陪著小胖威利家庭走出家門 一同去散心

2019-06-15 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



鼓勵小胖威利家庭間互相支持並獲舒壓，讓小胖威利病友有更多戶外活動，消耗熱量的機會，小胖威利病友關懷協會本月15、16日在苗栗縣飛牛牧場舉辦二天一夜親子樂活之旅，遠離都市塵囂，舒緩家庭日積月累的緊繃情緒。

小胖威利症（普瑞德–威利氏症候群）是因為第15對染色體基因突變，所造成終身不可逆的病變，病友大多合併智能、肢體、情緒、語言等多重障礙。同時，因無法感到飽足又難以自我控制飲食，導致病態肥胖，早發性糖尿病，睡眠呼吸終止，嚴重者甚至危及生命，家長連每天最基本三餐都要把關，常常擔心響起電話是否傳來孩子在外闖禍的消息，24小時全年無休的緊繃，使家長身心俱疲。

小胖威力病友關懷協會藉由兩天一夜舒壓，給家長休息及重新出發能量；許多病友的口語表達能力雖不佳，但卻能透過畫筆描繪心中異想世界，展現特有繪畫天份，並在各類畫展與比賽獲獎無數。旅程中，安排繪畫老師帶領病友寫生，由長期支持小胖威利的瑞士銀行（UBS）動員近30名志工，遠赴苗栗陪伴小胖威利病友。

東南旅行社總經理李清松得知協會舉辦的活動，以「用心服務、用情導遊」的經營理念，看到家長的辛勞與堅韌，慷慨贊助此次活動遊覽車與豐盛的餐點。