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大水淹不死紅火蟻恐蔓延 桃竹苗提案籲中央增防治經費

2019-06-15 17:26聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市5月17日水患後，接連幾次大雨造成多處淹水，多名市議員憂心紅火蟻隨水蔓延擴大疫情，要求市府全面清查紅火蟻熱點盡速公布並加強防治，市府指出，全市紅火蟻防治點共107處，防治範圍585公頃，今年進行4次全市大面積防治，桃竹竹苗4縣市疫情嚴重，24日區域治理平台首長會議將共同提案，促請中央重視增加防治預算。

新竹市香山、南寮等地區及許多學校、公共場所都出現紅火蟻，疫情蔓延一直受市議員關注，尤其517後幾次淹水，更讓黃美慧、李國璋及張祖琰等議員憂心，質疑「517大淹水會消滅紅火蟻嗎」？

李國璋指出，國家紅火蟻防治中心及國家地理頻道的影片都顯示，紅火蟻遇淹水會集結成蟻團飄浮水面，著陸後另築新巢，不但淹不死，還有可能隨水擴散，要求市府應在幾次淹水後全清查紅火蟻擴散情形，並盡速公布熱點提醒民眾注意。

黃美慧認為，市府推動許多公園改造及綠美化，外來土方應從源頭嚴格把關避免蟻源藉由土方入侵；張祖琰則認為頭前溪原是紅火蟻的南防線，3年前竹市沒有紅火蟻，但防線已突破紅火蟻蔓延，要求市府爭取經費加強防治。

市府產發處長吳甲天說，517前有施藥，事後去看蟻窩明顯減少，紅火蟻會靠婚飛等管道擴散，會盡速清查淹水後擴散情形，也提醒民眾避開紅火蟻，不要隨意碰觸。

產發處指出，全市紅火蟻防治點107處，防治範圍585.66公頃，今年進行4次大面積防治並提供農民餌劑防治紅火蟻，公共工程也嚴格把關，進土前即請國家紅火蟻防治中心協助檢疫，並依營建基地紅火蟻偵查、防治及植栽與土石方移動管制標準作業程序加強監測與防治。

近期紅火蟻擴大蔓延，已請承包商加強防治，4月起改採全面藥劑灌注，業者李明賢今天也在南寮左岸草地噴藥，他說，藥劑深入蟻穴滅蟻效果明顯，持續噴藥防治。

桃竹竹苗入侵紅火蟻蔓延問題嚴重，24日4縣市區域治理平台會議將共同提案促請中央重視，增編預算支持地方政府加強防疫。

新竹市南寮左岸草地插了許多紅火蟻防治區警示旗幟，廠商今天持續噴藥防治。記者黃瑞典...
新竹市南寮左岸草地插了許多紅火蟻防治區警示旗幟，廠商今天持續噴藥防治。記者黃瑞典／攝影
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新竹市南寮左岸草地插了許多紅火蟻防治區警示旗幟，廠商今天持續噴藥防治。記者黃瑞典...
新竹市南寮左岸草地插了許多紅火蟻防治區警示旗幟，廠商今天持續噴藥防治。記者黃瑞典／攝影
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新竹市南寮左岸草地插了許多紅火蟻防治區警示旗幟，凸顯紅火蟻蔓延情形嚴重。記者黃瑞...
新竹市南寮左岸草地插了許多紅火蟻防治區警示旗幟，凸顯紅火蟻蔓延情形嚴重。記者黃瑞典／攝影
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紅火蟻淹水疫情
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