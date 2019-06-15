影／台灣油礦陳列館大變身 帶你下地心一窺油氣探採

2019-06-15 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



有近40年歷史的苗栗縣公館鄉出磺坑中油公司「台灣油礦陳列館」歷經3年規畫修整，上午全新開幕，以「老油田、新樂園」概念搭配多媒體、VR虛擬實境科技，帶遊客穿越時空，重溫搭乘地纜車的歷史記憶，也帶大家鑽入地心、深入海中認識油氣探勘，陳列館重新出發，可說為苗栗打造出磺坑成為觀光亮點，率先注入第一劑強心針。

出磺坑是台灣最早發現石油的地點，也是亞洲第一口油井所在地，1981年中油在當地設立油礦陳列開發館，後因參觀人數增加，場館不敷使用，1990年遷入新建的陳列館，館內介紹台灣油礦探勘、鑽井、生產、煉製、海域探勘等油礦產業發展史，兼具教育、觀光功能，也是環保署認證的環境教育設施場所。

但經歲月洗禮，陳列館建築及內部設施日漸老舊，中油探採事業部3年前重新規畫展示空間及內容，斥資約3500萬元完成館內現代化的展出內容，今天上午落成啟用。

台灣油礦陳列館全面更新的展出內容，第一展區「台灣油礦與出磺坑」有地軌式纜車VR虛擬實境體驗設施，帶民眾穿越時空、回到往年繁榮的出磺坑；第二展區「油氣形成與探勘」、「油氣開採與處理」、「油氣管線」，設計情境式的地層岩洞造景，帶遊客潛入地心，認識油氣的形成並了解油氣探勘。

館內還設計了鑽探王爭霸戰鑽油遊戲機台、小小管檢隊等趣味互動體驗、遊戲，還透過水下潛艇VR虛擬實境設備，帶民眾體驗海中油氣開採情況，介紹中油參與的海域與國際合作計畫，引導大家認識全球油氣開採主題。

中油董事長歐嘉瑞、總經理李順欽、苗栗副縣長鄧桂菊、立委徐志榮及地方人士、中油員工上午參加落成啟用典禮；歐嘉瑞指出，出磺坑擁有豐富的油礦開發史及文化資源，甚至是全世界最古老並仍在開採中的油礦區，意義非凡。