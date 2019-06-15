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影／台灣油礦陳列館大變身 帶你下地心一窺油氣探採

2019-06-15 17:02聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

有近40年歷史的苗栗縣公館鄉出磺坑中油公司「台灣油礦陳列館」歷經3年規畫修整，上午全新開幕，以「老油田、新樂園」概念搭配多媒體、VR虛擬實境科技，帶遊客穿越時空，重溫搭乘地纜車的歷史記憶，也帶大家鑽入地心、深入海中認識油氣探勘，陳列館重新出發，可說為苗栗打造出磺坑成為觀光亮點，率先注入第一劑強心針。

出磺坑是台灣最早發現石油的地點，也是亞洲第一口油井所在地，1981年中油在當地設立油礦陳列開發館，後因參觀人數增加，場館不敷使用，1990年遷入新建的陳列館，館內介紹台灣油礦探勘、鑽井、生產、煉製、海域探勘等油礦產業發展史，兼具教育、觀光功能，也是環保署認證的環境教育設施場所。

但經歲月洗禮，陳列館建築及內部設施日漸老舊，中油探採事業部3年前重新規畫展示空間及內容，斥資約3500萬元完成館內現代化的展出內容，今天上午落成啟用。

台灣油礦陳列館全面更新的展出內容，第一展區「台灣油礦與出磺坑」有地軌式纜車VR虛擬實境體驗設施，帶民眾穿越時空、回到往年繁榮的出磺坑；第二展區「油氣形成與探勘」、「油氣開採與處理」、「油氣管線」，設計情境式的地層岩洞造景，帶遊客潛入地心，認識油氣的形成並了解油氣探勘。

館內還設計了鑽探王爭霸戰鑽油遊戲機台、小小管檢隊等趣味互動體驗、遊戲，還透過水下潛艇VR虛擬實境設備，帶民眾體驗海中油氣開採情況，介紹中油參與的海域與國際合作計畫，引導大家認識全球油氣開採主題。

中油董事長歐嘉瑞、總經理李順欽、苗栗副縣長鄧桂菊、立委徐志榮及地方人士、中油員工上午參加落成啟用典禮；歐嘉瑞指出，出磺坑擁有豐富的油礦開發史及文化資源，甚至是全世界最古老並仍在開採中的油礦區，意義非凡。

台灣油礦陳列館免費參觀，開放時間每周二至周日上午9點到下午4點，團體如需導覽解說服務請事先預約，電話（037）221300轉235。

中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天全新落成啟用。...
中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天全新落成啟用。記者胡蓬生／攝影
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VR虛擬實境帶遊客深入海中體驗石油探採。記者胡蓬生／攝影
VR虛擬實境帶遊客深入海中體驗石油探採。記者胡蓬生／攝影
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出磺坑的地纜軌道車是早年居民、中油員工搭乘的交通工具。記者胡蓬生／攝影
出磺坑的地纜軌道車是早年居民、中油員工搭乘的交通工具。記者胡蓬生／攝影
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台灣油礦陳列館展示出磺坑居民、中油員工早年搭乘地纜的歷史影像。記者胡蓬生／攝影
台灣油礦陳列館展示出磺坑居民、中油員工早年搭乘地纜的歷史影像。記者胡蓬生／攝影
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中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元大變身，今天全新落成啟用。記者胡蓬生／攝影
中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元大變身，今天全新落成啟用。記者胡蓬生／攝影
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各地油井探採出的原油。記者胡蓬生／攝影
各地油井探採出的原油。記者胡蓬生／攝影
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台灣油礦陳列館斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天全新落成啟用。記者胡蓬...
台灣油礦陳列館斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天全新落成啟用。記者胡蓬生／攝影
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「時光地纜車」以VR虛擬實境讓遊客體驗全方位的視覺效果。記者胡蓬生／攝影
「時光地纜車」以VR虛擬實境讓遊客體驗全方位的視覺效果。記者胡蓬生／攝影
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中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天落成啟用。記者...
中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天落成啟用。記者胡蓬生／攝影
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中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天全新落成啟用。...
中油「台灣油礦陳列館」斥資數千萬元，內部展出內容、空間大變身，今天全新落成啟用。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣出磺坑中油「台灣油礦陳列館」，有豐富的油礦開發歷史。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣出磺坑中油「台灣油礦陳列館」，有豐富的油礦開發歷史。記者胡蓬生／攝影
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「時光地纜車」以VR虛擬實境設備讓遊客體驗全方位視覺效果。記者胡蓬生／攝影
「時光地纜車」以VR虛擬實境設備讓遊客體驗全方位視覺效果。記者胡蓬生／攝影
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中油纜車
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