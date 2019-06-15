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恢復美麗的大海 桃園成立第一支環保潛水隊

2019-06-15 16:36聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

為了響應世界海洋日，桃園市政府今天在永安漁港舉行「2019世界海洋日．桃園淨海總動員」，上千位民眾用實際行動愛護海洋，也共同見證桃園市第一支「環保潛水隊」成軍。

桃園市副市長游建華到場共襄盛舉，並頒獎給日月光集團謝成立第一支潛水隊。今天清出的寶特瓶則將被回收後製為環保運動衣。

游建華表示，6月8日是世界海洋日，各國都將目光投向廣闊的海洋，關注全球海洋環境和魚類資源過度消耗等情形。目前每年約有800萬噸廢棄塑膠流入海洋，若不貫徹減塑行動，未來海中的廢棄物可能會比魚還多。

環保局長呂理德指出，為響應國際對海洋塑膠污染議題的重視，以及歷年淨灘活動統計結果發現，塑膠瓶及一次用塑膠吸管為海灘常見廢棄物，特別是塑膠吸管不易分解且常被生物攝食納入體內，衍生更多嚴重生態與環境污染問題。

呂理德表示，環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，環保局將配合自今年7月1日起，針對政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4類列管對象進行稽查輔導作業，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管，以期逐步引導店家及民眾改變生活習慣。環保局也呼籲民眾出門購物可自備環保袋及環保吸管，為海洋保護盡一份心力。

環保局統計，桃園市去年共舉辦277次淨灘活動，參與淨灘人數高達2萬5000人次，清除126公噸垃圾，成效有目共睹，其中寶特瓶為主的塑膠品約3公噸。

為了有效利用這些寶特瓶，桃園市已和亞東創新發展公司簽署「『寶』護海洋『衣』起來」計畫：將淨灘收集的寶特瓶交由亞東創新公司清洗、破碎，製成環保粒，再抽紗做成環保運動衣或其他產品，然後無償提供給市府，回饋給參與淨灘淨海的志工朋友。若不計算製程損耗及成本，每回收1公斤寶特瓶約可製作5件環保運動衣。

呂理德表示，海底廢棄物不易清理，往往成為破壞生態的隱形殺手，因此桃園市特別籌組了「環保潛水隊」，所有成員都是環保局及所屬機關的同仁，經專業教練培訓後，取得潛水證照。

今年下半年更獲得日月光文教基金會贊助，將招募80位志工，成立4支民間環保潛水隊，歡迎熱愛海洋的市民朋友踴躍擔任「海底清道夫」。另外，桃園市也已經成立11隊海岸巡護隊，志工共360位，每月定期淨灘；因運作良好，今年將再招募4隊。

游建華指出，桃園市對海岸生態環境相當重視，海管處全國首創「海岸環境監測科技中心」，將於今年8月正式啟用；屆時可長期分析各項海岸環境影響因子，建置海岸地理環境資料庫，並藉由大數據分析，預測環境品質變化趨勢，提供海洋保育決策的參考。並已規畫在11條重要河川出海口，如老街溪、新街溪、埔心溪等，設置「水質連續自動監測設施」，監測數據可即時傳輸到海岸環境監測科技中心；一旦系統發現異常，就可立即派員稽查污染來源，提升海洋污染預警的能力。

首座自動測站預計設在埔心溪出海口，8月將正式運作，屆時將24小時全天候監測許厝港國家級重要濕地的環境品質。

海管處表示，今天有上千人參加永安漁港南岸的淨灘活動，永安環保艦隊也派了10艘漁船撈除海漂物，更有30名潛水志工潛入海底撿拾廢棄物，總計清理廢棄物3850公斤，及資源回收物850公斤。今年下半年還有6場「桃園愛淨灘」，資訊詳見環保局網站，歡迎大家踴躍上網報名。

今天同時舉辦淨灘活動。圖/桃園市環保局提供
今天同時舉辦淨灘活動。圖/桃園市環保局提供
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副市長游建華頒感謝狀肯定企業，協助成立環保潛水隊。圖/桃園市環保局提供
副市長游建華頒感謝狀肯定企業，協助成立環保潛水隊。圖/桃園市環保局提供
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桃園市成立第一支環保潛水隊。圖/桃園市環保局提供
桃園市成立第一支環保潛水隊。圖/桃園市環保局提供
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環保潛水隊有20名成員。圖/桃園市環保局提供
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淨灘吸管廢棄物
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