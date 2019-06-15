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桃園農田水利會100週年 千名「水利騎兵」遊水圳埤塘

2019-06-15 16:20聯合報 記者許政榆╱即時報導

為慶祝桃園農田水利會創會100週年，今天舉辦「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動，於觀音區崙坪文化地景公園展開，吸引近千人參加，市長鄭文燦也一同出席，會長黃金春指出，今天單車騎遊的水圳埤塘，只是水利會不到5%的水利設施，民眾慢騎欣賞的水利設施和綠美化之餘，隨著水資源的日益匱乏，也呼籲民眾珍惜、愛護水資源。

黃金春說，今年是桃園農田水利會創會100年，為了讓各界認識水利建設、水文化並愛護水資源，該會自5月起陸續舉辦創會系列活動，除今天的水利騎兵單車遊水圳埤塘活動，7月將舉辦水利之美攝影和繪畫比賽，8、9月辦理員工釣魚比賽和運動大會，並舉辦水資源與水文化學術研討會。

今日「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動，路線來回約18公里，一路從崙坪文化地景公園出發，沿線經過白千層林道、公埤、南海寺、上大國小、桃園大圳沿線、8-2號池生態公園再回到崙坪文化地景公園，活動完全免費，起初開放報名上千個名額立刻秒殺，水利會也致贈參加者帽子和T恤，以及每人百元園遊券。

市長鄭文燦表示，桃園農田水利會創會迄今已有百年歷史，是桃園歷史發展的縮影，其各項水利工程也形成桃園特有的水文化。而觀音區崙坪受信所，早期為日治時期的無線電通信基地，市府協調財政部國有財產署辦理土地撥用後，發展為崙坪文化地景公園，過去曾辦2017桃園地景藝術節活動，目前園區內正興建客家工藝館，未來將進行客家工藝及藍染等技藝展覽及教學，讓遊客體驗客家文化的魅力。

為慶祝桃園農田水利會創會100週年，今天舉辦「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動。...
為慶祝桃園農田水利會創會100週年，今天舉辦「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動。記者許政榆／攝影
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為慶祝桃園農田水利會創會100週年，今天舉辦「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動。...
為慶祝桃園農田水利會創會100週年，今天舉辦「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動。記者許政榆／攝影
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桃園市觀音區崙坪文化地景公園，目前正興建客家工藝館，未來將進行客家工藝及藍染等技...
桃園市觀音區崙坪文化地景公園，目前正興建客家工藝館，未來將進行客家工藝及藍染等技藝展覽及教學。記者許政榆／攝影
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桃園市觀音區崙坪文化地景公園，目前正興建客家工藝館，未來將進行客家工藝及藍染等技...
桃園市觀音區崙坪文化地景公園，目前正興建客家工藝館，未來將進行客家工藝及藍染等技藝展覽及教學。記者許政榆／攝影
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單車水資源農田水利會
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