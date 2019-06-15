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清大畢業典禮 台灣女科學家再取法律學士學位

2019-06-15 14:42聯合報 記者王駿杰╱即時報導

國立清華大學今天舉行畢業典禮，共有5375位畢業生拿到碩博士畢業證書。其中，很早就取得博士學位的清大分子與細胞生物所副教授王慧菁，花了兩年攻讀學士後法律學士學位學程，今天終於如願再領到一張大學文憑，「非典型」的學習歷程讓今年的畢典更多元。

王慧菁早在2004年就取得成大基礎醫學研究所博士學位，她以病毒致癌蛋白導致癌症的相關研究，於2016年獲得台灣女科學家「新秀獎」，不過，因對法律有興趣，王慧菁決定再清大執教7年後重新走下講台，當一位大學生。

王慧菁指出，她看見近年許多生物科技的官司，設想如果科學家也懂法律，就又有第二專長，能擔任生技產業與法律的溝通橋梁，「送禮自用兩相宜」，能自助也能助人。

不過，王慧菁說，她每學期要教3門課，兼顧研究之餘還得當學生上4至5門課，坦白說有點分身乏術，但是看到同班同學有人遠從嘉義來新竹求學，甚至有年逾7旬的退休高中校長仍孜孜不倦，也就不再怨嘆辛苦。

王慧菁說，生科研究的驗證答案只有是或不是，但法律講求辯證，且有多種說法，這種訓練讓她以更開放的態度來看實驗數據，重新當學生後也一併影響她的教學風格，從原來的嚴格轉變成「佛心」。她說，沒想到還會再拿一張學士畢業證書，不過她不以此為滿足，正著手準備律師與司法官考試，希望能再科學與法律上取得雙贏。

今天畢業典禮，清大校長賀陳弘致詞時送給畢業生「勇敢」二字，期許學生離校後，在知識與人品兩方面，以勇敢而受人敬重。另外，賀陳弘也勉勵畢業生進入社會，仍要繼續追求知識成長，不要滿足於已知、或不敢發問，期許清大畢業生們未來若擔任團隊的領導者，能勇敢做出困難的決定。

早就取得生科博士學位的清華副教授王慧菁，今再領到清華學士後法律學士學位學程文憑。...
早就取得生科博士學位的清華副教授王慧菁，今再領到清華學士後法律學士學位學程文憑。清大提供
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清大畢業典禮癌症
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