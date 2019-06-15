新竹縣秋行軍蟲首例在竹北 挖地3尺掩埋阻幼蟲羽化

2019-06-15 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣秋行軍蟲首例！竹北市白地里玉米田14日確定遭水稻品系秋行軍蟲入侵，新竹縣府今天早上配合防檢局啟動緊急防疫措施，先噴藥殺死蟲防止逃跑，再用怪手深挖地面三公尺後就地掩埋植株、覆蓋烏肥，並掛上秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器，進行3個月監控，避免蟲害擴散。

農業處表示，12日接獲陳姓農友通報，發現種植面積約2分地左右的紅鬚玉米筍田內，疑似有秋行軍幼蟲，當天立刻動員前往現場採集檢體，做初步形態鑑定，研判應該是秋行軍蟲，立刻將蟲體送文化大學進行分子生物鑑定後，確認為水稻品系秋行軍蟲。

陳姓農友說，當天在農田中會注意到有秋行軍蟲是因為這種蟲與其他蟲吃葉子方法不同，一般蟲會從玉米筍的桿子往中心吃，而秋行軍蟲則喜歡吃頂端嫩葉及新葉，因此判斷農田疑似出現秋行軍蟲，立刻通報縣府。

農委會桃園區農業改良場秘書施錫彬指出，目前成蟲還沒出現，緊急防治措施包括現地掩埋與就地焚燒，不過大部分都採用掩埋，可確保幼蟲不會羽化，必須搶在這兩周防疫黃金時間，將幼蟲撲滅，避免幼蟲羽化為成蟲快速擴散。

農業處表示，就地掩埋是將該田區部分區域表土全數刮起堆置一旁，再往下挖約3公尺的洞，將疫區全部玉米植株均置於該坑洞，覆烏肥再放石礫，最後將乾淨的表土全區域覆蓋，這樣對農友日後的耕作影響最小，而就地掩埋後還需監控3個月，並四周掛上翼型誘蟲器，觀察是否還會出現秋行軍蟲。另外，相關作物補償會按照中央規定，或新竹縣地上物徵收補償辦法的基準給予補償，休耕3個月期間，農委會則會依照規定每公頃補償4萬5000元。