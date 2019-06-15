海洋汙染防治做出成績 桃市環保局勇奪全國特優

2019-06-15 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



海洋汙染為長期環境問題，尤其桃園擁有竹圍漁港、永安漁港等港口，為預防重大油汙染事件，桃園市環保局每年舉辦應變演練，此外也推出環保艦隊，目前共有67艘船落實「船上垃圾不入海」原則，努力備受海洋委員會海洋保育署肯定，榮獲「107年度地方政府海洋汙染防治考核」全國特優，今日由環保局副局長陳增祥代表領獎。

環保局表示，為預防重大油汙染事件，桃市每年皆協同相關單位，舉辦海洋油汙染緊急應變演練、海洋油汙染應變相關教育訓練、緊急應變器材教育訓練，並購置新型海洋汙染防治應變器材，此外在106、107年發生的巴拿馬籍「哈威輪」及巴拿馬籍「航宇11」貨輪擱淺案，也雙雙應變，順利解決。

為兼顧港口發展與環境保護，環保局每年也會同永安漁港及竹圍漁港的管理單位，召開「推動綠色港口措施」研商會議，推動港口的永續發展。

環保局表示，桃園海岸有許多珍貴的自然資源，例如許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘等。環保局於106年開始舉行「桃園愛淨灘」系列活動，反應相當熱烈；全桃園市106到107年底總共舉行了562場淨灘活動，動員近45,023人次，清出276噸垃圾，成效也相當可觀。

為讓海洋環境更乾淨，環保局更在106年推出「環保艦隊計畫」，由桃園區漁會成立「竹圍環保艦隊」，中壢區漁會成立「永安環保艦隊」，中油桃園煉油廠成立「中油環保艦隊」，目前共計67艘船，一方面落實「船上垃圾不入海」的原則，另則鼓勵漁民在捕魚過程中，順帶將海漂廢棄物打撈上岸，交給環保局處理。