國軍走進鄉里 藝工隊高顏值大跳韓舞嗨翻全場

2019-06-15 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了讓民眾有機會接觸、了解國防，陸軍第六軍團今天在新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟，辦理「推動全民國防教育暨走入鄉里」活動，除了各部隊社團的動態表演，也有互動體驗攤位及國軍各式現役裝備陳展。

第六軍團指揮官黃金財中將表示，義民廟是桃竹苗地區客家族群的共同信仰中心，也是保衛鄉土、捍衛家園、硬頸精神的象徵，因此特別選在此地點舉辦活動。

活動首先由國防部藝工隊帶來的舞蹈表演揭開序幕，接續為國軍官兵的戰鼓、戰技、舞龍、舞獅、輕音樂及原住民舞蹈等表演，廟方也特別邀請客家花鼓隊一展身手，特別的是，除了客家花鼓隊外，所有表演都是國軍在部隊中推廣社團的成果。

第六軍團指揮部上校副主任蘇錦龍表示，近年來除了讓國軍專注戰訓本務，更藉由社團凝聚向心，培養個人興趣，像此次表演就包含前鋒戰鼓社、輕音樂社、原民舞社等，社團種類相當多元，甚至還有桌遊社、釣蝦社等，只要國軍有興趣且人數夠多，就有機會設立社團，社團時間則在周三，就像一般學校一樣。

其中，砲兵第21指揮部的中士張定睿，從小在花蓮部落長大，熱愛原住民舞蹈，國中時加入原住民舞蹈團及文化藝術團，目前在原住民社中擔任老師；機步269旅的下士何品言則是生存遊戲社成員，因為對生存遊戲有興趣，常利用假日時間參與生存遊戲活動，更在今年5月參加2019 IDPA台灣空氣軟槍賽，獲得軍職射手組冠軍及專家射手級（EX）第3名。