桃園熱氣球嘉年華開幕 小小兵Minions超萌亮相

2019-06-15 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園熱氣球嘉年華今天一早熱鬧開幕，由小小兵Minions造型熱氣球，及來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球，在石門水庫南苑生態公園立球迎賓，揭開熱氣球嘉年華序幕，活動至23日一連9天不間斷，包括熱氣球升空體驗、假日夜間光雕噴火秀以及一連串體驗及表演活動，精采可期。

觀旅局局長楊勝評表示，桃園熱氣球嘉年華今年邁入第4年， 今年活動最大亮點為邀請在世界各地刮起黃色旋風的超人氣電影主角「小小兵Minions」，化身熱氣球飛上天，也是北台灣首亮相。

楊勝評說，「小小兵Minions」造型熱氣球首度來到桃園亮相，高度為23.3公尺，寬度為11.5公尺球體體積達3000立方公尺，約可裝進12萬個真正的小小兵，更是一個小小兵的49.6倍高，歡迎大家裝扮為小小兵來到現場相見歡。

活動另一亮點則是邀請來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球，想要一睹超萌小小兵及章魚造型熱氣球，絕對不可錯過這次難得的機會，到石門水庫體驗熱氣球的魅力。

熱氣球周邊活動也精采豐富，從地上到天上大人小孩嗨翻天，除了熱氣球升空體驗及假日夜間光雕噴火秀外，還可以免費參加熱氣球博物館、熱氣球Walk in及收球等體驗，探索熱氣球內外兼具的奧祕。現場假日還有音樂會、超能聯盟集章等活動，活動期間憑活魚餐飲、水庫遊艇、住宿等周邊合作店家消費500元以上的收據或發票，可免費兌換活動專屬紀念品1份，數量有限換完為止。

活動期間將湧入大量人潮與車潮，因水庫園區內停車位置有限，建議民眾假日於高線收費站外民治、民有路路邊停車轉搭橘線接駁車免費入園，或停放至大溪觀光橋停車場轉搭紫線接駁車，即可免費入園。