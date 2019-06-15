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桃園街頭藝人620組報考創新高 李炳輝也來挑戰

2019-06-15 11:58聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

2019桃園市街頭藝人徵選今天在平鎮區新勢公園陽光大草坪舉辦，因為今年有620組報名，創下歷年來新高，「淡水歌王」李炳輝也來挑戰，自彈自唱「流浪到淡水」，最後還加句「喝酒不開車」，希望拿到桃園街頭藝人證照如願走唱，雖然徵選上午不到8點半就開始，還是有不少人早早就到場為「考生」打氣。

文化局表示，今年是街頭藝人第14屆徵選，吸引全國身懷絕技的朋友們前來報名參與，徵選類別分為表演藝術類、視覺藝術類、創意工藝類合計620組報名創新高。

評選規則每組徵選隊伍表演3分鐘，由3位來自各領域專家及資深街頭藝人共同評定，評分重點除了表演技藝純熟度外，也包括與觀眾互動程度性、環境友善度等在街頭演出所需要的特質，成績加總平均達80分就過關，預計7月初在文化局官網公布。

街頭藝人2年換證一次，取得桃園市街頭藝人許可證的表演者，可在桃園105處戶外公共空間申請展演。

今天高手雲集相當精采，除了「淡水歌王」李炳輝報名徵選，年紀最小的考生16歲，屬於舞蹈團一員，最高齡92歲的阿公是口琴四重奏成員之一，已經有世界多個街頭表演經驗的安妮塔克，也帶著吉他與木箱鼓前來參加，桃園市原住民團體「山中巴來」樂團也參加徵選，現場老中青三代各顯神通。

今天分5個梯次徵選，上午第一梯次還邀請知名街頭藝人李侑真表演爵士鼓，及阿燈哥哥創意造形氣球熱鬧開場演出，每梯次換場時間，主舞台區安排優秀街頭藝人張登豪花式扯鈴、許值銓接觸性雜耍、艾克樂團吉他彈唱、范民豐腹語魔術等共4組示範演出，歡迎民眾逗陣作伙看表演，也來幫考生們加油。

藝人李炳輝唱招牌歌「流浪到淡水」報名桃園街頭藝人徵選。圖／桃園市文化局提供
藝人李炳輝唱招牌歌「流浪到淡水」報名桃園街頭藝人徵選。圖／桃園市文化局提供
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知名街頭藝人阿燈哥哥創意造型氣球為開場熱鬧演出。圖／桃園市文化局提供
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知名街頭藝人李侑真表演爵士鼓。圖／桃園市文化局提供
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2019桃園市街頭藝人徵選620組報名，創下歷年來新高。圖／桃園市文化局提供
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街頭藝人淡水
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