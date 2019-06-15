桃園街頭藝人620組報考創新高 李炳輝也來挑戰

2019-06-15 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



2019桃園市街頭藝人徵選今天在平鎮區新勢公園陽光大草坪舉辦，因為今年有620組報名，創下歷年來新高，「淡水歌王」李炳輝也來挑戰，自彈自唱「流浪到淡水」，最後還加句「喝酒不開車」，希望拿到桃園街頭藝人證照如願走唱，雖然徵選上午不到8點半就開始，還是有不少人早早就到場為「考生」打氣。

文化局表示，今年是街頭藝人第14屆徵選，吸引全國身懷絕技的朋友們前來報名參與，徵選類別分為表演藝術類、視覺藝術類、創意工藝類合計620組報名創新高。

評選規則每組徵選隊伍表演3分鐘，由3位來自各領域專家及資深街頭藝人共同評定，評分重點除了表演技藝純熟度外，也包括與觀眾互動程度性、環境友善度等在街頭演出所需要的特質，成績加總平均達80分就過關，預計7月初在文化局官網公布。

街頭藝人2年換證一次，取得桃園市街頭藝人許可證的表演者，可在桃園105處戶外公共空間申請展演。

今天高手雲集相當精采，除了「淡水歌王」李炳輝報名徵選，年紀最小的考生16歲，屬於舞蹈團一員，最高齡92歲的阿公是口琴四重奏成員之一，已經有世界多個街頭表演經驗的安妮塔克，也帶著吉他與木箱鼓前來參加，桃園市原住民團體「山中巴來」樂團也參加徵選，現場老中青三代各顯神通。