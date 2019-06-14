桃園4棒球隊贏得國家代表權 鄭文璨勉勵為台灣爭佳績

2019-06-14 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席桃園市棒、壘球績優隊伍表揚暨授旗活動時表示，桃園致力棒球運動向下扎根且普及化，除了重點學校的培育，也成功帶動其他學校的棒壘球熱潮，屢屢有優異表現。

鄭文燦說，平鎮高中、新明國中、中平國小、仁善國小4所學校代表隊，已獲得國家代表權，將代表台灣參加國際級比賽，今天頒244萬1500元的獎勵金及培訓金，鼓勵桃園市棒、壘球優秀選手、教練、領隊及校長的辛苦，也親自授旗，期勉各代表隊在國際賽事中能全力以赴、過關斬將勇奪佳績，展現桃園優異的棒球實力。

鄭文燦說，今天授旗的4個棒球代表隊，平鎮高中6月30日前往日本宮崎參加「2019年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽」，爭取亞太區代表權進軍美國德州；新明國中連續9年獲得國家代表權，6月29日至7月8日參加在中國山東省舉行的「2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽」，爭取亞太區代表權進軍美國密西根。

仁善國小6月20日至30日代表台灣參加在韓國首爾舉行的「2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽」，爭取亞太區代表權進軍美國威廉波特；中平國小7月26日至 8月4日到台南市參加2019年世界棒壘球總會（WBSC）第5屆世界少棒錦標賽。

鄭文燦也感謝學校家長會及中華民國棒球協會對棒球發展的大力支持，還研議與市府共同籌設「棒球發展基金會」，規劃零用金制度，讓領隊帶團出國比賽時有更彈性的經費運用，也讓選手們在比賽過程累積經驗、留下美好的回憶。

今天受表揚的還有埔頂國小在107學年度中小學女子壘球聯賽國小乙組，勇奪冠軍達成3連霸，新屋國小在107學年度中小學女子壘球聯賽國小甲組奪下第5名的好成績，期許桃園的棒、壘球發展更加蓬勃，培養更多優秀選手和教練，繼續為桃園爭光。