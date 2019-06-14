退役將軍生命將盡 昔日同袍部屬用愛道別

2019-06-14 22:00 中央社 新竹市14日電



高齡93歲退役將軍楊崇本上月因血癌住進台北榮民總醫院新竹分院，新竹榮民之家今天到安寧病房為他舉辦「人生嘉年華會」，昔日同袍、部屬與好友齊聚，用愛的方式向彼此道別。

新竹榮民之家表示，楊崇本民國16年生於山東濟南，陸軍軍官學校畢業，13歲就參與鐵血抗日青年團，在軍中服務41個年頭，官拜少將。

楊崇本服役期間曾歷練排長、連長、營長、團輔導長、政戰處長及播音總隊長、航發中心政戰部主任等職，並獲頒勳獎章計25座；60年時擔任播音總隊長時，陸續完成全台多個調頻電台轉播站的設立，提升廣播節目的收訊品質和影響力。

楊崇本與太太一同於民國97年新竹榮家，是榮家第一對自費夫妻併同安置的榮民長輩，夫妻倆一起參加台積電志工社，也參與新光人壽慈善基金會長年贊助的「傳承藝術」活動，詳細記錄人生點滴，並創作成美麗的視覺藝術創作。

新竹榮家表示，楊崇本的妻子還在世時，幾乎每天都可以看見他們夫妻倆攜手漫步在榮家家區，彼此相扶相持，是儒雅溫暖的榮民典範。

上月中旬，楊崇本因血癌住進台北榮總新竹分院，他自知病況不甚樂觀，除感謝新竹榮家12年來的對他們夫妻倆的照顧，也希望有機會與摯愛的朋友們告別。

新竹榮家得知楊崇本的心願後，與傳承藝術團隊合作，今天在台北榮總新竹分院安寧病房舉辦「楊崇本的人生嘉年華會」，邀30多名與他有深厚情誼的部屬、室友、同袍及忘年之交們參與。

新竹榮家主任陳桂美代表頒發或許是他人生中最後一張結業證書，楊崇本則回贈他在入院後留下的手印及書寫的人生宣言，內容包括「我有堅定的生存意志」、「人活著為了什麼，為了正義而活。」表達他對新竹榮家12年來的感謝。

活動中，與會好友們手持國旗、齊唱軍歌「黃埔軍魂」，並向楊崇本行軍禮，現場也播放楊崇本與妻子的紀錄片，回味他們在新竹榮家的生活點滴，場面溫馨。