親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／神劇一哥製作人指流量明星貴而不實 14年登陸心得公開

不堪長期被家暴 冰屍案么子曝心聲：不會阻止媽與哥殺父

退役將軍生命將盡 昔日同袍部屬用愛道別

2019-06-14 22:00中央社 新竹市14日電

高齡93歲退役將軍楊崇本上月因血癌住進台北榮民總醫院新竹分院，新竹榮民之家今天到安寧病房為他舉辦「人生嘉年華會」，昔日同袍、部屬與好友齊聚，用愛的方式向彼此道別。

新竹榮民之家表示，楊崇本民國16年生於山東濟南，陸軍軍官學校畢業，13歲就參與鐵血抗日青年團，在軍中服務41個年頭，官拜少將。

楊崇本服役期間曾歷練排長、連長、營長、團輔導長、政戰處長及播音總隊長、航發中心政戰部主任等職，並獲頒勳獎章計25座；60年時擔任播音總隊長時，陸續完成全台多個調頻電台轉播站的設立，提升廣播節目的收訊品質和影響力。

楊崇本與太太一同於民國97年新竹榮家，是榮家第一對自費夫妻併同安置的榮民長輩，夫妻倆一起參加台積電志工社，也參與新光人壽慈善基金會長年贊助的「傳承藝術」活動，詳細記錄人生點滴，並創作成美麗的視覺藝術創作。

新竹榮家表示，楊崇本的妻子還在世時，幾乎每天都可以看見他們夫妻倆攜手漫步在榮家家區，彼此相扶相持，是儒雅溫暖的榮民典範。

上月中旬，楊崇本因血癌住進台北榮總新竹分院，他自知病況不甚樂觀，除感謝新竹榮家12年來的對他們夫妻倆的照顧，也希望有機會與摯愛的朋友們告別。

新竹榮家得知楊崇本的心願後，與傳承藝術團隊合作，今天在台北榮總新竹分院安寧病房舉辦「楊崇本的人生嘉年華會」，邀30多名與他有深厚情誼的部屬、室友、同袍及忘年之交們參與。

新竹榮家主任陳桂美代表頒發或許是他人生中最後一張結業證書，楊崇本則回贈他在入院後留下的手印及書寫的人生宣言，內容包括「我有堅定的生存意志」、「人活著為了什麼，為了正義而活。」表達他對新竹榮家12年來的感謝。

活動中，與會好友們手持國旗、齊唱軍歌「黃埔軍魂」，並向楊崇本行軍禮，現場也播放楊崇本與妻子的紀錄片，回味他們在新竹榮家的生活點滴，場面溫馨。

新竹榮民夫妻
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

全台最貴國民運動中心在竹北？ 縣府：需經審查通過

2019-06-14 17:00

桃園4棒球隊贏得國家代表權 鄭文璨勉勵為台灣爭佳績

2019-06-14 22:02

桃園五宮廟聯合公益贈書 22所國中小學子受惠

2019-06-14 17:49

竹市荔枝節22日登場 觀光果園開放採果

2019-06-14 15:56

桃園街頭藝人徵選15日登場 淡水歌王李炳輝也來考

2019-06-14 14:54

竹南土汙管制場址業者開挖堆置 居民憂廢土揚塵

2019-06-14 14:46

桃園總舖師辦桌賽15日登場 桃園福容端超殺手路菜應戰

2019-06-14 11:52

竹縣獲招商卓越獎冠軍 加碼報喜：影城即將進駐竹北市

2019-06-14 11:50

夏天要來了！新埔警獲贈涼感袖套 不怕日曬

2019-06-14 11:31

全球Top1！桃園市努力11年 首奪ICF智慧城市首獎

2019-06-14 10:34

寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29

桃園推廣愛心計程車 大增至1458輛

2019-06-14 00:36

航空園區汙水處理廠 無償移撥桃市

2019-06-14 00:28

竹縣寶山綠竹筍 周日來闖關、挖筍、嘗竹筍大餐

2019-06-14 00:04

苗縣貓裏E玩客 暑期線上學習抽iPad

2019-06-14 00:01

竹市民富國小改建墊付案 藍綠吵2天通過

2019-06-13 23:56

桃捷綠線「最後一塊拼圖」 十月動工

2019-06-13 23:50

桃市國土計畫草案公開展覽 都發局：權益不變

2019-06-13 23:46

苗縣國民黨團不滿遭抹黑提告 粉絲團：相當歡迎

2019-06-13 20:38

案發現場秉持同理心、讓物證說話 獲頒苗警鑑識楷模

2019-06-13 20:00

桃園議員和在地企業慰勞中壢員警 贈800雙排汗除臭襪

2019-06-13 18:07

影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

竹縣獲招商卓越獎冠軍 加碼報喜：影城即將進駐竹北市

2019-06-14 11:50

影／台中市議會首例！盧秀燕被綠營「紅牌」請出場

2019-06-14 12:41

桃捷綠線「最後一塊拼圖」 十月動工

2019-06-13 23:50

白目遊客攀爬倒掛金門「沈睡戰車」 在地人罵翻了

2019-06-13 22:31

南投女婿郭台銘周日參訪 預計看出資興建的郭董棒球場

2019-06-14 16:50

基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55

竹市荔枝節22日登場 觀光果園開放採果

2019-06-14 15:56

平常是高中國文老師 她下課後變身歌仔戲演員

2019-06-14 07:50

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

影／月考100分換早餐 學童興奮舉考卷感動他送愛17年

2019-06-14 13:00

台南牛乳產量全國第二 小農品牌報你知

2019-06-14 07:25

泳渡澎湖灣15日登場 馬英九暌違17年再度參賽

2019-06-14 14:13

基隆外木山流刺網大小魚通殺 海巡登檢送辦最高罰15萬

2019-06-14 12:19

全台最貴國民運動中心在竹北？ 縣府：需經審查通過

2019-06-14 17:00

新節目遭質疑公器私用 柯文哲：綠議員先看小英最近做的事

2019-06-14 15:24

被用「紅牌」請出議場 盧秀燕：市民不會想看府會衝突

2019-06-14 17:00

副市長、局處長傳異動 盧秀燕：人事本來就有彈性

2019-06-14 00:51

桃園總舖師辦桌賽15日登場 桃園福容端超殺手路菜應戰

2019-06-14 11:52

不滿蔡政府 台東退休警消協會掛布條討公道

2019-06-14 14:28

萬人泳度日月潭新規定 今年至少5人一隊才能報名

2019-06-14 12:48

與韓國瑜討論過 葉壽山遞辭呈參選屏東立委

2019-06-14 17:49

全球Top1！桃園市努力11年 首奪ICF智慧城市首獎

2019-06-14 10:34

林右昌廣發英雄帖 招募首任觀光及城市行銷處長

2019-06-14 14:36

正宮必拜神廟！轉神像「背對背」 小三情緣必斬

2019-06-14 14:08

警滿意度歷年新高 柯文哲：稍微有腦的都不會在北市犯案

2019-06-14 15:00

盧秀燕被綠議員趕出議場 藍營：昨情人今天變臉？

2019-06-14 18:06

寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29

高市偏鄉推中央廚房 韓國瑜變身「打菜郎」服務學生

2019-06-14 15:24

影／新北深澳鐵道自行車7月夜間營運 出海探秘境釣小卷

2019-06-14 12:44

桃市國土計畫草案公開展覽 都發局：權益不變

2019-06-13 23:46

桃園街頭藝人徵選15日登場 淡水歌王李炳輝也來考

2019-06-14 14:54

桃園推廣愛心計程車 大增至1458輛

2019-06-14 00:36

台塑放流魚苗總數創新高 今年突破5百萬尾

2019-06-14 15:58

台中、彰化換藍營執政 中央補助大縮水

2019-06-14 00:48

荒廢閒置近20年 苗栗濱海遊憩區有機會變身影城

2019-06-14 21:26

怕水質汙染、有安全顧慮 水庫划獨木舟難成行

2019-06-14 00:08

為水母湖濕地公園向總統請命馬上有效？ 高市府：早在做

2019-06-14 20:38

反對社子島區段徵收 居民抬神抗議

2019-06-14 00:58

u故事／遺體修復師 昔日角頭變亡者守護神

2019-06-14 12:03

基隆八斗子大坪海岸 親水莫忘護生態

2019-06-14 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top