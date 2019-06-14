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荒廢閒置近20年 苗栗濱海遊憩區有機會變身影城

2019-06-14 21:26聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍濱海遊憩區早年投入逾億元開發，卻閒置荒廢多年且曾被列為「蚊子館」，最近有民間業者提出開發影城文創園區BOT案，今天上午辦公聽會，鎮公所及民眾盼活化當地觀光發展，對全案抱持「樂觀其成」態度，但也擔心區內沙石遭外運、原生樹種被破壞，要求開發案必須嚴格把關。

後龍鎮大山里的後龍濱海遊憩區鄰近西濱快速公路，早年省府及中央陸續補助超過億元經費施設大木屋、步道、涼亭等公共設施，但使用率偏低，區內各項設施因欠缺管理維護逐漸毀壞，當初豎立的「歡迎光臨」招牌，最後變成「嚴禁使用」，主要建築大木屋後來也拆除，遊憩區閒置近20年，其間甚至傳出有人辦天體營引起地方怨言等負面訊息。

縣府近年推動後龍濱海遊憩區活化的促參案，有業者自提影城文創園區BOT案，文觀局上午在後龍鎮受天宮開公聽會，吸引不少民眾到場，對全案表達關切。

全區近10公頃面積扣除保安林，約有7公頃多可供開發，業者提出規畫構想，將打造約6幢3D動感童話屋，並有閩式、日式建築的影城場景及步道、度假飯店等設施。

後龍鎮長朱秋隆指出，遊憩區閒置多年，如能落實活化並打造影城，有助地方發展觀光，業者估計一年可吸引50到100萬遊客，鎮公所樂觀其成，也希望全案針對地方回饋提出具體說明。

與會居民提出一些疑慮和意見，要求開發案應嚴防區內品質良好的細沙被外運，原生樹種也應保存維護，不要因施工遭破壞，並希望保留現有供民眾休憩的步道等。

苗栗文觀局指出，這項促參案如通過初審，在一定期間內仍將公開徵求其他民間申請案，辦理公開招商評選，影城案如能順利進行，盼年底前能簽約，進行後續開發流程。

苗栗縣後龍濱海遊憩區現況。圖／讀者提供
苗栗縣後龍濱海遊憩區現況。圖／讀者提供
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苗栗縣後龍濱海遊憩區過去因設施損壞、欠缺維護淪為「蚊子館」，迄今已閒置荒廢多年。...
苗栗縣後龍濱海遊憩區過去因設施損壞、欠缺維護淪為「蚊子館」，迄今已閒置荒廢多年。報系資料照片
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苗栗縣後龍濱海遊憩區現況。圖／讀者提供
苗栗縣後龍濱海遊憩區現況。圖／讀者提供
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閒置多年的後龍濱海遊憩區已有業者提出開發影城文創園區BOT案，今天上午辦公聽會。...
閒置多年的後龍濱海遊憩區已有業者提出開發影城文創園區BOT案，今天上午辦公聽會。圖／讀者提供
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日式建築文創蚊子館
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