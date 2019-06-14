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桃園五宮廟聯合公益贈書 22所國中小學子受惠

2019-06-14 17:49聯合報 記者葉英豪╱即時報導

「這星期有閱讀過課外讀物的同學請舉手」？「哇，非常棒，許多同學都喜歡閱讀」。

桃園市龜山區聯合「公益贈書」活動今天在龜山區公所三樓禮堂舉行，執行單位聯合報發行展業部總經理楊大德與市府新聞處長詹賀舜無獨有偶，都以自己的同學和親子閱讀為例，印證了「閱讀」的喜悅，更是增長個人知識與技能的主要來源。

桃園市龜山區石雲巖董事長何宗寬、基礎忠恕道院王垂禾點傳師、威天宮護法會總會長戴水泉、仁德宮董事長李春融與樂善寺五家宮廟，響應帶動學子寫作與閱讀，與聯合報共同舉辦聯合公益贈書。

市府新聞處長、教育局聘任督學童政憲、龜山區公所主任秘書劉草典，和立法委員鄭運鵬的顧問鄭清木、桃園市議員林俐玲、桃園市議員陳雅倫助理蘇雅倫到場頒贈給龜山地區南美國小等22所國中小。

活動中，樂善國小烏克麗麗團隊所展現「魚仔」曲目，讓人聽得如癡如醉，現場許多人跟著哼唱起來，一片歡樂；龜山國中的現代熱舞更是舞出青春洋溢。

楊大德贈書前並以他的好朋友為例指出，他有位要好的朋友，從小就喜愛閱讀課外讀物，後來大學畢業後再次聚會時，那位好友已經貴為企業家。當時他好奇的問那好友，「成功來自於」？該企業家好友回說：「閱讀」，因為長期的閱讀，讓他汲取了許多知識，證明閱讀的重要性。

楊大德說，聯合報願景希望工程近期所做調查採訪中也發現，數位化對閱讀的學習同樣帶來非常大的衝擊，竟然高達百分之四十受訪者，去年沒有看過一本書，而這其中的受訪者上次買書的時間更是遠在「八年」前。

楊大德為所有桃園學子感到驕傲著說，桃園市長鄭文燦非常關注閱讀與寫作，單單每年就投入億元預算在學子與幼兒寫作和閱讀上。

新聞處長詹賀舜說，他和另一半每天都會幫小孩挑選不同的讀本，念給孩子聽，不管國內或外文書籍，小朋友在耳濡目染下，如今入睡前都會看看童書或希望聽故事，都一樣可養成閱讀好習慣。

教育局聘任督學童政憲也說，除了IQ以及EQ相當重要外，LQ（學習與閱讀）更是重要，因為唯有學習和閱讀，是可以陪伴自己一生的。

樂善國小的烏克麗麗隊表演得令人聽得如癡如醉。記者葉英豪/攝影
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會場裡，學生們對所贈閱「好讀」週報不僅搶先爭閱，更是讚不絕口。記者葉英豪/攝影
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桃園市政府新聞處長詹賀舜贈書給學校。記者葉英豪/攝影
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包括威天宮等五宮廟大力贊助在地學子公益贈書，獲得各界好評。記者葉英豪/攝影
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桃園市龜山區聯合公益贈書活動，在五宮廟大力贊助，嘉惠了在地22所國中小學子們。記...
桃園市龜山區聯合公益贈書活動，在五宮廟大力贊助，嘉惠了在地22所國中小學子們。記者葉英豪/攝影
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桃園市政府新聞處長詹賀舜（圖左四起）與聯合報發行展業部總經理楊大德，與聯合贈書各...
桃園市政府新聞處長詹賀舜（圖左四起）與聯合報發行展業部總經理楊大德，與聯合贈書各宮廟董事長和代表合影留念。記者葉英豪/攝影
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桃園市教育局聘任督學童政憲（圖中左）贈書給學校。記者葉英豪/攝影
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聯合報發行展業部總經理楊大德贈書給學校。記者葉英豪/攝影
聯合報發行展業部總經理楊大德贈書給學校。記者葉英豪/攝影
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參與贈書各校孩子們，爭相搶著舉手表達近來都有閱讀課外讀物，獲得嘉評。記者葉英豪/...
參與贈書各校孩子們，爭相搶著舉手表達近來都有閱讀課外讀物，獲得嘉評。記者葉英豪/攝影
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教育局鄭運鵬
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