全台最貴國民運動中心在竹北？ 縣府：需經審查通過

2019-06-14 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



去年10月完工的新竹縣竹北國民運動中心，目前還未營運，新竹縣議員連郁婷卻質疑，承攬廠商尚未遞交營運計畫書，為何已先開始宣傳「確定的服務內容及價錢」？且收費還是「全台最貴」。縣府教育處則回應，業者6月初已遞交投資執行計畫書，目前還在審查，對於宣傳行為教育處也已派員稽查，並請廠商下架宣傳，至於價格問題，教育處則強調，「票價一定要經縣府審查通過」。

竹北國民運動中心耗資4.6億元打造，承攬廠商將一樓的商業空間分租給有氧拳擊業者營運，並引進泰拳、巴西柔術等項目，2樓以上則由承攬廠商負責，日前開始宣傳優惠方案每月1288元。

「全台最貴國民運動中心！」連郁婷表示，她已先了解其他縣市國民運動中心收費，竹北國民運動中心推出的價格不僅比其他縣市高，甚至也比坊間連鎖運動中心品牌還要貴，讓她懷疑「這樣真的能吸引民眾消費？」

連郁婷也質疑，廠商的營運計畫書尚未經過審核，卻先以這段期間的宣傳內容與消費者簽約，若日後營運計畫書被要求修改，消費者權益受損，最後可能還是要找消保中心申訴，完全不合邏輯。且運動中心尚未正式營運，卻出現暑假期間的運動班，對此，教育處則回應，這些運動課程未經審核前都不能先行營運。

教育處表示，竹北國民運動中心2至4樓為6大核心空間，項目為體適能中心、韻律教室、羽球場、桌球室、綜合球場及游泳館，由承攬廠商負責，廠商6月初已遞交投資執行計畫書，目前正在審核中。