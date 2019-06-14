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竹市荔枝節22日登場 觀光果園開放採果

2019-06-14 15:56聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市是全台最北的荔枝產地，夏至前後盛產，產期也是全台最晚，市府、市農會22日在北大路公園舉辦荔枝節及農業產業文化活動，共有22個攤位展售荔枝等農特產品及荔枝貢丸等創意料理，農會輔導的6家觀光果園也開放採果，還有荔枝木餐具等6項DIY活動，即日起開放線上報名，喜歡荔枝的消費者要把握機會嘗鮮，錯過要再等1年。

市農會今天在市府宣傳荔枝節活動，農會理事長陳全桂說，新竹市荔枝有黑葉、桂味及糯米3個品種，以黑葉為主，果實圓潤飽滿，口感鮮甜果肉厚實，深受消費者喜愛，今年受天候影響，開花期缺水，產量只有往年的1成，品質及價格雖好，每台斤售價100元以上，但產量不多。

市農會指出，今年只有6個觀光果園開放採果，預定22日起陸續開放，產期約2至3周，果園集中在中華大學、玄奘大學、青草湖附近，沿途插有旗幟指引，建議先電話詢問再前往，詳情可電洽市農會推廣部03-5385254。

陳全桂說，觀光果園的荔枝樹只有2公尺高，很適合親子採果同樂，另外，22日上午9點起在北大路公園舉辦荔枝節及農業產業文化活動，除展售荔枝鮮果，也有荔枝貢丸及蔬菜、蜂蜜等農特產品。市府也邀請薪石窯、河堤上的貓、語果等特色商家以荔枝為主題推出限量版創意料理。

副市長沈慧虹說，「夏至到，荔枝紅」，喜歡荔枝的消費者要把握今年最後的荔枝產期，也以行動支持優質農特產品地產地銷。

當天也規畫荔枝木餐具、我的好朋友、荔志包粽、娃娃愛荔枝、四健勵志風車及療癒荔枝苔球6種以荔枝為主題的文創商品DIY活動，即日起開放線上報名，詳情可上臉書粉絲專頁「新竹市荔枝節暨農業產業文化活動」查詢。

新竹市是全台最北的荔枝產地，產期也最晚，市府、市農會22日辦荔枝節活動，邀大家把...
新竹市是全台最北的荔枝產地，產期也最晚，市府、市農會22日辦荔枝節活動，邀大家把握機會嘗鮮。記者黃瑞典／攝影
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新竹市是全台最北的荔枝產地，產期也最晚，市府、市農會22日辦荔枝節活動，邀大家把...
新竹市是全台最北的荔枝產地，產期也最晚，市府、市農會22日辦荔枝節活動，邀大家把握機會嘗鮮。記者黃瑞典／攝影
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新竹市是全台最北的荔枝產地，產期也最晚，市府、市農會22日辦荔枝節活動，邀大家把握機會嘗鮮。記者黃瑞典／攝影
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新竹市荔枝節活動還安排6種以荔枝為主題的文創商品DIY活動。記者黃瑞典／攝影
新竹市荔枝節活動還安排6種以荔枝為主題的文創商品DIY活動。記者黃瑞典／攝影
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創意料理新竹餐具

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