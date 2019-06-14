桃園街頭藝人徵選15日登場 淡水歌王李炳輝也來考

2019-06-14 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園舉辦街頭藝人徵選行之有年，第14屆徵選明天將於平鎮新勢公園陽光大草坪登場，淡水歌王李炳輝也來報考。圖／本報資料照 分享 facebook 桃園舉辦街頭藝人徵選行之有年，第14屆徵選明天將於平鎮新勢公園陽光大草坪登場，今年吸引來自全台表演團體共620組報名，再度創下歷年新高，連以「流浪到淡水」一曲走紅的身障藝人李炳輝也來報考，為早上第一梯次最後一名考生；市府文化局指出，明天徵選將分5梯次審查，預計晚上6點20分結束，歡迎民眾到場看精彩表演，替報考者加油打氣。

桃園街頭藝人徵選類別共分表演藝術、視覺藝術、創意工藝3大類，今年報考人數再創新高，過去因在淡水街頭駐唱，因無街頭藝人證照的李炳輝也躍躍欲試，首度報考桃園街頭藝人，還有已在世界各地街頭有豐富表演經驗的安妮塔克也帶著吉他與木箱鼓前來參加，以及桃園原住民團體山中巴來樂團也一同參加徵選，現場老中青三代大秀技藝，精彩可期。

市府文化局指出，明天徵選分為表演藝術類個人組有471組、團體106組，創意工藝類34組、視覺藝術類9組，共分5梯次依次徵選，明天早上第一梯次邀來知名街頭藝人李侑真表演爵士鼓，阿燈哥哥則帶來充滿創意造型氣球的開場，每梯次換場時間，主舞台區也將輪番邀請桃園優秀街頭藝人張登豪（花式扯鈴）、許值銓（接觸性雜耍）、艾克樂團（吉他彈唱）、范民豐（腹語魔術）等共4組示範演出，歡迎民眾逗陣作伙看表演，也來幫考生們加油。