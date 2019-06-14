竹南土汙管制場址業者開挖堆置 居民憂廢土揚塵

黃姓網友12日在臉書社團「頭份竹南大小事」PO影片，苗栗縣竹南鎮國泰路與真如路口，未看見公告許可與環保人員竟公然開挖堆置，質疑業者開挖掩埋有水源與土攘汙染監測嗎？現在梅雨季若滲入土壤，居民如何自保？苗縣環保局表示，環保局核准接手土地業者整治計畫，但廢土離場計畫尚未通過，業者現就地堆置，會要求業者加強揚塵覆蓋處理。

苗栗縣議員宋國鼎說，該處廢土場址是國泰塑膠竹南廠南側廠區，目前已是「土壤汙染控制場址及土壤汙染管制區」、「地下水汙染整治場及地下水汙染限制區」。此處的「汙染控制計畫」已核定，下周環保局會同委員、環保署，召開108年第一季工作進度報告與審議。

網友在臉書社團PO出影片，質疑汞汙泥現場開挖掩埋合法嗎？開挖對當地居民身體健康有沒有影響？而且現在是梅雨季節，若滲入土壤當地居民如何自保。

時代力量議員宋國鼎昨與環保局人員到竹南鎮國泰、真如路口，到場會勘。宋國鼎說，受汙染的汙泥須加以移除，並交由合格處理廠固化後封存處理。但現階段因後續處理廠的問題，仍未取得環保局核發「廢土可以清運離場」的核定，現階段移除的汙泥，均不得載運離開場址。

宋國鼎說，還沒取得環保局核發「廢土可以清運離場」核定，須將移除的廢土及廢棄物先堆置現場，恐將有揚塵覆蓋處理以及逕流水的問題，要求環保局須加以注意，環保局表示在進度審查會議與委員、環保署等特別加以審查。