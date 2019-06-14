勞動部職訓學員送愛心 用技能改造教養院

2019-06-14 14:16 中央社 新竹縣14日電



勞動部勞動力發展署桃竹苗分署職訓學員，不僅免費為香園教養院整修住宿環境，今天在院內準備餐點，也讓平時不易外出用餐院生能體驗排隊、入座、用餐、結帳等生活基本技能。

香園紀念教養院董事長蔡永興說，感謝桃竹苗分署幫助香園院生，打造良好居住環境，也實現60名院生到餐廳用餐的願望，讓院生學習生活的基本技能，未來也能更順利融入社會。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗分署動員4個職類170名的學員及老師，進行「幸福生活大改造」，由室內裝潢木工實務班、基礎木工與室內裝修工程實務班、服裝樣版設計班分工合作。

賴家仁說，職訓學員利用在訓期間所學技能，親手為香園教養院改善住宿環境，將65扇的寢室拉門重整，並換上五金零組件及不銹鋼門把，方便院生進出，也重新擁有私人空間。服裝班在不銹鋼門把，親手製作門把護套，讓院生有家的感覺與溫度。

賴家仁指出，天氣漸熱，為讓院生住的舒服，冷凍空調產學訓專班派出已考取冷凍空調乙級證照的13名學員，為香園進行40台冷氣的保養及維修；善舉獲得五金零組件廠商虹荃科技響應，從台中北上一起擔任義工，為公益活動盡心。

賴家仁說，桃竹苗分署此次參與公益改造活動共170名師生，在公益改造活動中，整合8大職群職訓技能，為弱勢機構改善居住環境，也為香園節省下約新台幣85萬元的寢室門更換經費。

賴家仁表示，此外，今天時尚飲料輕食專業班將訓練成果，移地到教養院餐廳舉辦「實習店鋪」，共有26名學員製作料理，透過實習店鋪的舉辦，讓院生能在院內體驗和學習，如從排隊、入座、點餐、用餐、結帳等生活基本技能。

新竹縣政府秘書何昌臨肯定，透過職業訓練與公益活動的結合，讓香園的院生有了更好環境，感謝各界力挺幫忙。