桃園總舖師辦桌賽15日登場 桃園福容端超殺手路菜應戰

2019-06-14 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽，由兩岸十大名廚楊忠霖（左三）帶隊。圖/桃園福容提供 分享 facebook 桃園閩南文化界第二周重頭戲「桃園總舖師辦桌比賽」明天將在桃園護國宮登場，有十組通過初賽的廚師將同場較勁，福容大飯店桃園店由獲選為「兩岸十大名廚」的楊忠霖主廚帶隊參加決賽，為讓桃園民眾也能吃到5、60年代道地台灣味，在短短兩個月內，他多次走訪高雄縣內門鄉取經，預告將端出秘製「雞仔肚鱉鍋」、「五香雞捲拼蝦棗」等富含桃園特產的古早味手路菜應戰，目標將冠軍殊榮留在桃園。

桃園第一次舉辦「總舖師辦桌比賽」廣發英雄帖邀請全台好手競逐，最後僅十組進入決賽，有來自桃園、新竹、台中、彰化、南投等地的總舖師齊聚一較高下，現場將席開百桌，邀請民眾認桌品嘗師傅們的好手藝。

桃園福容隊主廚楊忠霖出身台南務農世家，自小就熱愛辦桌文化，因此決定放棄繼承家中良田，棄鋤頭改拿鍋鏟，自此鑽研台灣南北特色菜肴。楊認為，「辦桌不只是要把佳餚搬上桌，更有深厚的文化內涵，不同宴席主題，要搭配不同的菜式和出菜順序，包含碗筷、桌椅擺飾都有一定規矩」。

這次比賽主題「壽宴」，楊忠霖說，頭一道上桌的必須是「豬腳壽麵」，經驗老道的總鋪師會先了解壽星歲數，若是51到70歲生日，就會端上壽桃做為「收尾菜」，71歲以上的大壽就要改為「萬年鶴」或「千年龜」，91歲以上則要端出「金玉滿堂」，象徵壽與天齊、瓜瓞綿綿。

此外5、60年代因為食材保存不易，所以總舖師必須善用當地食材調配食譜，因此桃園福容隊的冷盤「五福大拼盤」就以復興區綠竹筍和大溪韭菜入菜，「五香雞捲拼蝦棗」特別取永安漁港的白刺蝦和花枝，現場以手工剁碎拍打成漿，「雞仔肚鱉鍋」則要在限時內完成全雞拆骨、保持表皮完整不破損，再塞入甲魚、豬肚熬煮到軟嫩入味，考驗真功夫，收尾菜「壽桃」也別出心裁以桃園客家金桔入餡，為了拿出最好表現，隊員們兩個月來天天練菜試菜，練到手起水泡、胃潰瘍依舊樂此不疲。