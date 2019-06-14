親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

甜心女擁7乾爹月入百萬 女記者臥底掀包養界秘辛

暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

桃園總舖師辦桌賽15日登場 桃園福容端超殺手路菜應戰

2019-06-14 11:52聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽，由兩岸十大名廚楊忠霖（左三）帶隊。圖/桃園福容提供
桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽，由兩岸十大名廚楊忠霖（左三）帶隊。圖/桃園福容提供
分享
桃園閩南文化界第二周重頭戲「桃園總舖師辦桌比賽」明天將在桃園護國宮登場，有十組通過初賽的廚師將同場較勁，福容大飯店桃園店由獲選為「兩岸十大名廚」的楊忠霖主廚帶隊參加決賽，為讓桃園民眾也能吃到5、60年代道地台灣味，在短短兩個月內，他多次走訪高雄縣內門鄉取經，預告將端出秘製「雞仔肚鱉鍋」、「五香雞捲拼蝦棗」等富含桃園特產的古早味手路菜應戰，目標將冠軍殊榮留在桃園。

桃園第一次舉辦「總舖師辦桌比賽」廣發英雄帖邀請全台好手競逐，最後僅十組進入決賽，有來自桃園、新竹、台中、彰化、南投等地的總舖師齊聚一較高下，現場將席開百桌，邀請民眾認桌品嘗師傅們的好手藝。

桃園福容隊主廚楊忠霖出身台南務農世家，自小就熱愛辦桌文化，因此決定放棄繼承家中良田，棄鋤頭改拿鍋鏟，自此鑽研台灣南北特色菜肴。楊認為，「辦桌不只是要把佳餚搬上桌，更有深厚的文化內涵，不同宴席主題，要搭配不同的菜式和出菜順序，包含碗筷、桌椅擺飾都有一定規矩」。

這次比賽主題「壽宴」，楊忠霖說，頭一道上桌的必須是「豬腳壽麵」，經驗老道的總鋪師會先了解壽星歲數，若是51到70歲生日，就會端上壽桃做為「收尾菜」，71歲以上的大壽就要改為「萬年鶴」或「千年龜」，91歲以上則要端出「金玉滿堂」，象徵壽與天齊、瓜瓞綿綿。

此外5、60年代因為食材保存不易，所以總舖師必須善用當地食材調配食譜，因此桃園福容隊的冷盤「五福大拼盤」就以復興區綠竹筍和大溪韭菜入菜，「五香雞捲拼蝦棗」特別取永安漁港的白刺蝦和花枝，現場以手工剁碎拍打成漿，「雞仔肚鱉鍋」則要在限時內完成全雞拆骨、保持表皮完整不破損，再塞入甲魚、豬肚熬煮到軟嫩入味，考驗真功夫，收尾菜「壽桃」也別出心裁以桃園客家金桔入餡，為了拿出最好表現，隊員們兩個月來天天練菜試菜，練到手起水泡、胃潰瘍依舊樂此不疲。

比賽當天，活動代言人邰智源及民謠歌王劉福助也將現身炒熱氣氛，更有精采的「澎湃大戲院」及各式閩南特色小吃，歡迎民眾一起來「逗鬧熱」。而為了嘉惠未及參與認桌的民眾，桃園福容店17日起也將開賣此次比賽的「桃福辦桌菜」，每桌1萬2千元加1成，歡迎撥打03-326-5800專線預訂。

桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽推出多道精緻手路菜，「雞仔肚鱉鍋」則要在限時內完成全...
桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽推出多道精緻手路菜，「雞仔肚鱉鍋」則要在限時內完成全雞拆骨、保持表皮完整不破損，再塞入甲魚、豬肚熬煮到軟嫩入味。圖/桃園福容提供
分享
桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽推出多道精緻手路菜重現5、60年代經典菜色。圖/桃園...
桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽推出多道精緻手路菜重現5、60年代經典菜色。圖/桃園福容提供
分享
桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽推出多道精緻手路菜，「五香雞捲拼蝦棗」特別取永安漁港...
桃園福容參加桃園總鋪師辦桌賽推出多道精緻手路菜，「五香雞捲拼蝦棗」特別取永安漁港的白刺蝦和花枝，現場以手工剁碎拍打成漿。圖/桃園福容提供
分享

辦桌

相關新聞

竹縣獲招商卓越獎冠軍 加碼報喜：影城即將進駐竹北市

2019-06-14 11:50

夏天要來了！新埔警獲贈涼感袖套 不怕日曬

2019-06-14 11:31

全球Top1！桃園市努力11年 首奪ICF智慧城市首獎

2019-06-14 10:34

寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29

桃園推廣愛心計程車 大增至1458輛

2019-06-14 00:36

航空園區汙水處理廠 無償移撥桃市

2019-06-14 00:28

竹縣寶山綠竹筍 周日來闖關、挖筍、嘗竹筍大餐

2019-06-14 00:04

苗縣貓裏E玩客 暑期線上學習抽iPad

2019-06-14 00:01

竹市民富國小改建墊付案 藍綠吵2天通過

2019-06-13 23:56

桃捷綠線「最後一塊拼圖」 十月動工

2019-06-13 23:50

桃市國土計畫草案公開展覽 都發局：權益不變

2019-06-13 23:46

苗縣國民黨團不滿遭抹黑提告 粉絲團：相當歡迎

2019-06-13 20:38

案發現場秉持同理心、讓物證說話 獲頒苗警鑑識楷模

2019-06-13 20:00

桃園議員和在地企業慰勞中壢員警 贈800雙排汗除臭襪

2019-06-13 18:07

影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38

基隆港國門大改造 東岸基港大樓耳目一新

2019-06-13 17:16

竹縣獲招商卓越獎冠軍 加碼報喜：影城即將進駐竹北市

2019-06-14 11:50

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

白目遊客攀爬倒掛金門「沈睡戰車」 在地人罵翻了

2019-06-13 22:31

桃捷綠線「最後一塊拼圖」 十月動工

2019-06-13 23:50

台南沿海3區各捐一千多萬 90歲企業家還想再捐

2019-06-13 16:31

基隆海岸秘境走紅… 人一多海兔不見 蟹、魚也驚慌

2019-06-14 08:55

以人為本的交通環境 台中交大重點取締不禮讓行人

2019-06-13 15:43

花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40

影／台中市議會首例！盧秀燕被綠營「紅牌」請出場

2019-06-14 12:41

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

平常是高中國文老師 她下課後變身歌仔戲演員

2019-06-14 07:50

你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07

新北「愛在畫中」巡迴畫展 展現身心障礙者才華

2019-06-13 19:25

前朝不編預算、盧市府不辯解 議員怒：麻木不仁？

2019-06-13 14:35

台南牛乳產量全國第二 小農品牌報你知

2019-06-14 07:25

一包奠儀故事再續 腦麻阿誠獲贈舊書轉送罹癌阿婆

2019-06-13 17:22

苗縣國民黨團不滿遭抹黑提告 粉絲團：相當歡迎

2019-06-13 20:38

今年3個阿公級 大台北都更推案連3年破千億

2019-06-13 14:45

台電南展館人氣逆勢揚 導覽解說女金釵大助力

2019-06-13 19:20

新莊警分局新樹派出所落成啟用 舉行新任所長佈達典禮

2019-06-13 18:08

寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29

嘉市里長伯阻詐：為民服務而已

2019-06-13 14:08

歷史建築央廣園區遭吸毒遊民占據 嘉義縣議員批離譜

2019-06-13 15:42

台中市府拚減空汙 議員要求首長以身作則

2019-06-13 16:00

桃市國土計畫草案公開展覽 都發局：權益不變

2019-06-13 23:46

國中生夾娃娃「輸3萬多」 北市府允諾研議自治條例管理

2019-06-13 18:49

副市長、局處長傳異動 盧秀燕：人事本來就有彈性

2019-06-14 00:51

台南市為失業者開烘焙訓練班 中華醫大即日起受理報名

2019-06-13 20:38

柯文哲結束總質詢 議長：不管選不選總統市政都要做好

2019-06-13 18:47

桃園議員和在地企業慰勞中壢員警 贈800雙排汗除臭襪

2019-06-13 18:07

全球Top1！桃園市努力11年 首奪ICF智慧城市首獎

2019-06-14 10:34

影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01

中市府花5千萬改建食樂基地 每天150個餐盒議員批浪費

2019-06-13 15:13

台中、彰化換藍營執政 中央補助大縮水

2019-06-14 00:48

瑪利亞基金會全台首座「極重多障服務大樓」動土 募款缺7千萬

2019-06-13 15:43

中央補助潭子穀倉少七成 中市議員：中央看顏色

2019-06-13 14:33

反對社子島區段徵收 居民抬神抗議

2019-06-14 00:58

總統視察嘉縣滯洪池 議員飆水利處長未爭取環境景觀

2019-06-13 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top