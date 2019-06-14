竹縣獲招商卓越獎冠軍 加碼報喜：影城即將進駐竹北市

2019-06-14 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



竹北市自強七街立體停車場BOT案將引進15個廳、約1500個座位的大型、現代化影城，提供新竹縣民優質的影城享受，將是新竹縣第一個現代化影城。圖／縣府提供 分享 facebook 新竹縣招商再創佳績，新竹縣府去年成功推動3件位於新竹市精華地段縣有土地的都市更新案，招商投資金額高達46億3274.4萬元，促參案件簽約金額勇冠全國非六都之縣、市政府，獲得財政部「招商卓越獎」第一名的肯定。

縣長楊文科今天下午將前往台北國際會議中心接受行政院長蘇貞昌的頒獎，感謝縣府財政、國發、交旅等單位的用心，及縣議會、新竹市政府的支持，縣長楊文科並加碼報喜今年招商重大斬獲，就是竹北市第一座影城即將進駐， 預計於6月19日簽約，未來將提供上千個就業機會。

縣府財政處表示，去年完成的「新竹市復中段574地號等10筆土地都市更新事業徵求都市更新事業機構為實施者案」、「新竹市親仁段一小段3地號等39筆土地都市更新事業計畫案」、「公開評選新竹市東區親仁段二小段15地號及中山段一小段87-17地號等21筆土地都市更新事業徵求都市更新事業機構為實施者案」等案件簽約，解決位於新竹市精華區的縣有土地長期遭占用、土地使用效益低落等的問題，同時挹注縣庫收入，也改善居住環境與市容。

縣長楊文科表示，今年度縣府推動促參案也有重大成果，縣府即將於6月19日與龍享廣場股份有限公司簽訂「竹北市自強七街立體停車場BOT案」興建營運契約，總投資金額約為12億元以上。

交旅處長游志祥表示，這個BOT案未來將建構新穎的室內立體停車場，提供600個室內平面停車位及260個室內機車停車位，同時引進15個廳、約1500個座位的大型、現代化影城，提供新竹縣民優質的影城享受，將是新竹縣第一個現代化影城。同時也規畫設置300坪的公益空間回饋居民，引進親子讀書、公益活動、並可提供鄰里活動之使用。竹北市自強七街立體停車場BOT案預計109年動工，興建期約3年。