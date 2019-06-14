全球Top1！桃園市努力11年 首奪ICF智慧城市首獎

2019-06-14 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



市府副秘書長邱俊銘（中）近日赴美國紐約參加國際組織智慧城市論壇舉辦的2019全球高峰會，成功抱回tpo1獎座。圖/桃園市政府提供 分享 facebook 國際組織「智慧城市論壇」（ICF）每年公布「2017全球7大智慧城市」（The TOP 7 of 2017）名單，桃園市今年第四度獲選全球7大智慧城市殊榮， ICF於今天在美國紐約公布TOP 1得獎城市，桃園市成功擊敗其他加拿大、美國與澳洲等城市脫穎而出，榮獲2019世界第一智慧城市首獎（Top 1），消息傳回台灣，令人振奮。

市府副秘書長邱俊銘近日率市府團隊赴美國紐約參加國際組織智慧城市論壇舉辦的2019全球高峰會「ICF SUMMIT 2019」，桃園歷經11年努力，陸續拿到10次smart21、4次top7，今年終於拿下top1，由邱俊銘代表領取，並與其他市府團隊成員以及ICF創辦人John G. Jung共同合影，興奮之情溢於言表。

市府指出，國際ICF組織30多年來以評選及推動智慧城市為目標，每年都會由全球參賽城市中選出年度最佳國際智慧城市，評選項目包括寬頻、知識勞動力、創新、數位平等、行銷倡導及永續性等6大智慧城市指標。

今年ICF以「無限學習Infinite Learning」為主題，創辦人兼主席John G. Jung於4月29至30日到桃園實地訪視智慧城市建設，肯定桃園市持續透過各級學校智慧教育、推動市民直接參與政府預算與施政、青年創新創業輔導及對於新住民、高齡人口無邊界數位關懷，翻轉桃園各種可能性的智慧城市發展。

2019年7大智慧城市包括台灣桃園市、美國伊利諾州芝加哥、俄亥俄州哈德森與韋斯特維爾3城市、加拿大哥倫比亞特區亞巴斯佛與安大略省沙尼亞蘭頓郡2城市、澳洲昆士蘭省陽光海岸；桃園市為今年亞洲唯一入選的城市。